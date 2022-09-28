Знадобиться багато: у ЗСУ розповіли, скільки ЗРК NASAMS отримає Україна

Установки прибудуть до України у "найближчому майбутньому"

Україна на першому етапі отримає від США дві батареї зенітно-ракетних систем NASAMS, які дозволять суттєво посилити можливості вітчизняної ППО.

Як повідомив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу 27 вересня, відповідні установки будуть поставлені в Україну "в найближчому майбутньому".

Він пояснив, що дві батареї – це 16 пускових установок, а далі Київ запросить більше подібного озброєння, щоб забезпечити захист неба від російських ракет.

"Нам будуть передані спочатку дві батареї. Батарея може мати до восьми пускових установок, а також командний пункт, радар, який бачитиме цілі. Батарея NASAMS — це фактично наш дивізіон, це до восьми пускових установок", — сказав він.

За його словами, надалі все залежатиме від можливостей виробництва, які визначать, чи потрібно робити додаткові дипломатичні кроки для пошуку цих комплексів в інших країнах.

Ігнат додав, що для повного "закриття неба" таких установок Україні знадобиться багато.

Як повідомлялося раніше, у неділю, 25 вересня, президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна завдяки рішенню Конгресу США отримала установки NASAMS. Втім, пізніше виявилося, що йдеться про схвалення передачі, а не про їхнє фізичне постачання.