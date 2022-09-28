ЗСУ продовжують деокупацію та зачистку: актуальні карти боїв в Україні (відео)

Український прапор піднімають на звільнених територіях

ЗСУ продовжує закріплюватися на річці Оскіл на східному березі. Також відзначається просування на околицях Лиману. На півдні України російські сили продовжують отримувати удари по скупченнях техніки та за спроби налагодити курсування через Дніпро.

Як наголошується у звіті Інституту вивчення війни, особливо зриваються російські зусилля щодо будівництва баржових переходів. Ворог тим часом намагається атакувати у районі Бахмута та на захід від Донецька. Для атак дедалі частіше використовують штрафні частини.

Обстріл по лінії фронту не зупиняється, як і ракетні удари вглиб України.

Карта боїв в Україні

Схід України

На північ від Куп’янська українські військові зміцнили позиції на річці Оскіл — на схід від міста українські військові звільнили Куп’янськ-Вузловий — один із найбільших залізничних вузлів регіону. Наступ, ймовірно, продовжується у бік Таволжанки (на північний схід).

Наступ на північний захід від Лимана триває, були звільнені Піски-Радковські. Зачищення залишків росіян на звільнених територіях продовжується. Також ймовірно звільнено частину позицій на північний захід. Повідомляється з різних джерел про деокупацію Рідкодубу, Катеринівки, Нового.

Карта бойових дій у Харківській області

На Донеччині російські війська без успіху намагаються прорвати оборону в районі Бахмута та на захід від Донецька, зокрема в районі Авдіївки. Є дані про використання ПВК Вагнера частин, навербованих серед ув’язнених, їх відправляють попереду кваліфікованої команди під вогонь артилерії.

Карта бойових дій у Донецькій області

Південь України

Українська кампанія з ліквідації росіян на півдні продовжується. Удари ЗСУ завдавало баржам і заважало російським спробам відремонтувати мостові переправи. Ліквідовано також системи ППО у Бериславському районі Херсонщини та скупчення ворога у Каховському районах. Обстріли українських позицій продовжуються. Тим часом Сили оборони нарощують кількість збитих літальних засобів, включаючи дрони-камікадзе іранського виробництва.

У Запорізькій області також вдалося знищити скупчення росіян та їхньої військової техніки у Мелітополі. Напередодні також відмінусували систему С-300 та п’ять інших одиниць військової техніки у Токмаку та Чернігівці.

Карта бойових дій у Херсонській області

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російська армія має низький моральний дух, але гірша ситуація у мобілізованих їх ОРДЛО. Їх ставлять як передній край, не даючи відступити, прикриваючись ними як живим щитом. При цьому триває ядерний шантаж росією як країн-союзників, так і України.