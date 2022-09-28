Результати "референдумів" та успіхи ЗСУ: 5 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас

Окупанти швидко втрачають позиції на захоплених територіях України, проте намагаються зберегти ілюзію "влади" проведенням "референдумів".

"Телеграф" зібрав важливі події на ранок середи, 28 вересня, які ви могли пропустили.

"Референдуми"

Окупанти вже закінчили фальсифікацію результатів голосування і передбачувано заявили, що більшість українців хочуть "приєднання" до росії:

Херсонська область — 87,05%;

Запорізька область – 93,11%;

Луганська область — 98,42%;

Донецька область — 99,23%.

дмитро медведєв вже прокоментував це словами: "Добро пожаловать домой, в Россию!".

Успіхи ЗСУ

Українські сили зміцнюють позиції біля Лимана на Донеччині і продовжують наближатися до цього міста, звільняючи нові населені пункти, — такого висновку дійшли експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

Карта бойових дій в Україні на 28.09.2022

Мобілізовані росіяни вже вмирають в Україні

Радник голови ОП Олексій Арестович заявив, що перші мобілізовані росіяни вже на території України, проте доля їх сумна.

"Вони вже поповнили підрозділи, які обороняються під Сватово, Лиманом та Куп'янськом. Частина їх загинула, частина вже у полоні. Все дуже швидко. Доля їхня сумна, тому що їм не дають готуватися взагалі", — каже Арестович.

Допомога Заходу

США готують новий пакет військової допомоги Україні на суму 1,1 мільярда доларів, його буде оголошено найближчим часом, — пише Reuters із посиланням на офіційних осіб США.

Литва передає Україні зимове обмундирування для ЗСУ на суму близько двох мільйонів євро, — його вистачить для екіпірування для близько 25 тисяч українських військових.

Ситуація в Чорному морі

Корабельне угруповання ворога в Чорному морі зменшено вдвічі. На маневруванні залишено 6 одиниць, з яких 3 – надводні ракетоносії, на борту яких 24 ракети типу "Калібр", повідомляє ОК "Південь".

Оперативно слідкувати за подіями з фронту також можете за допомогою онлайн-трансляції за посиланням — Війна – день 217: ЗСУ просуваються на Харківщині і поступово оточують угруповання військ рф.