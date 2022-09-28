ЗСУ знищили російську станцію "Житель": чим небезпечна ця військова техніка

Подібна машина є незамінним елементом розвідки противника.

Українські військовослужбовці продовжують звільняти окуповані території, про що свідчать нові карти бойових дій. При цьому вони не тільки змушують тікати особовий склад армії рф, а й знищують важливу ворожу техніку. За інформацією Генштабу ЗСУ, за останню добу колекцію металобрухту на фронті поповнила автоматизована станція перешкод "Житель", яка є одним із засобів ведення радіоелектронної боротьби.

"Телеграф" розповість про цю техніку детальніше — спеціально для читачів озвучимо її головні завдання та характеристики, а також покажемо її знімки з різних ракурсів. Зазначимо, що "Жителів" росія застосовує на війні з Україною мінімум з 2016 року, але знищених одиниць такої техніки на рахунку української армії не надто багато.

Що відомо про "Жителя"?

Автоматизована станція створення перешкод "Житель" має вельми промовисту назву. Цей комплекс радіоелектронної боротьби є одним із найсерйозніших противників безпілотних апаратів, адже здатний їх виявляти, а також перехоплювати та глушити сигнали керування. Перші версії Р-330Ж застосовувалися росіянам ще за часів Другої чеченської війни.

"Житель" під час роботи "у полі"

Як ми вже згадували, система насамперед спрямована на виявлення та подальший аналіз роботи БПЛА. Також вона забезпечує наявність перешкод у роботі різних систем супутникового зв’язку, у тому числі відрізаючи можливість використовувати GPS та мобільний зв’язок. За допомогою "Жителя" росіяни часто обчислюють координати розташування джерел радіовипромінювань, що відкриває розташування деяких центрів управління противника.

Крім цього за допомогою такої техніки можна створювати цілі карти, в які вносяться отримані розвіддані, і зв’язуватися з пунктом управління, передаючи та отримуючи необхідну інформацію.

"Житель" здатний працювати як автономно, і у разом з іншими подібними одиницями техніки. При чому Р-330Ж може бути як головною станцією, так і допоміжною.

Основні характеристики станції

Ця російська техніка працює у діапазоні від 100 до 2000 МГц, якщо проводить радіорозвідку. Діапазон глушіння сигналу трохи менше – від 800 до 1900 МГц. Працювати система здатна від дизель-генератора, акумулятора або промислової електромережі. Для нормального функціонування необхідно підтримувати напругу від 220 до 380 В.

Так радіоелектронний комплекс виставляють під час бойових дій

Дуже часто "Житель" є транспортованою технікою — її можуть закріплювати на автомобілях "Урал" або "КамАЗ". Роботу станції забезпечує екіпаж із чотирьох осіб.

Зазначимо, що вперше Р-330Ж українським військовим вдалося знищити навесні 2016 року на тимчасово окупованому Донбасі. Після цього у різні роки було виявлено та ліквідовано ще кілька аналогічних установок. Після повномасштабного вторгнення рф в Україну першого знищеного "Жителя" виявили під Києвом. Ще дві одиниці засобів радіоелектронної боротьби росіяни втратили у травні та вересні, про що й звітував Генштаб ЗСУ.

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