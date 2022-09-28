Українські військові скоро будуть в Криму: генерал США назвав терміни

Російських окупантів відкинуть до позицій 23 лютого до кінця цього року

Масштабний контрнаступ Сил оборони України на Херсонщині, у ході якого українські військові звільнили кілька населених пунктів, дає надії ще й на звільнення українського Криму, який росіяни окупували у 2014 році. Тим часом колишній командувач армії США у Європі, генерал Бен Ходжес припустив, що ЗСУ зайдуть на півострів до середини 2023 року.

Таку думку він озвучив в інтерв'ю виданню LRT, зазначивши, що командування російської армії наразі у відчаї і на це є кілька причин.

"Сподіваюся, що до кінця цього року українські війська відтіснять російські війська на позиції 23 лютого, а до середини наступного року українці будуть в Криму", — заявив Бен Ходжес.

При цьому він додав, що російський президент Путін зараз перебуває у відчаї, а підтвердженням цьому є мобілізація у РФ, яку він оголосив. На думку американського генерала, вона не дасть Кремлю очікуваних результатів у найближчій перспективі, адже треба ще підготувати мобілізованих громадян до війни. Сумнівається Бен Ходжес і в тому, що країні-агресору вдасться мобілізувати 300 тисяч чоловіків.

Нагадаємо, що росіян обурило введення у країні так званої "часткової" мобілізації, тому у багатьох містах люди вийшли на протести. Мітинги пройшли у східних містах країни, на зразок Іркутська, Улан-Уде, Новосибірська, Томська, Чити та Хабаровська, вони супроводжувалися масовими затриманнями активістів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні вже з'явилися полонені російські військові, який днями мобілізували у Ростові. Політолог та військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов після цього заявив, що РФ не турбується про підготовку та забезпечення нових бійців, сподіваючись виграти шляхом збільшення загальної кількості армії.