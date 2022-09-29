Знищення російських танків дистанційно: які міни могла отримати Україна від партнерів

Офіційно Україну цю зброю не отримувала

Користувачі мережі побачили фотографії у відкритому доступі, які можуть вказувати на те, що Збройні сили України отримали протитанкові міни АТ2 (DM1399) німецького походження, які зараз активно використовуються на Херсонському напрямку. Цікавість цих мін полягає в тому, що вони можуть виставлятися дистанційно за допомогою реактивних снарядів.

АТ2 мають діаметр 103 мм та вагу 2,22 кг і мають механізм самоліквідації, який спрацьовує через 4 дні після встановлення міни. Проте, вони фактично є забороненими. Наприкінці 20 століття їх використовували Німеччина, Великобританія та Норвегія, але потім вони відмовилися від такого типу касетної зброї.

Ймовірно міна АТ2

До того ж виглядає це так, ніби Україна отримала такі міни неофіційно від Німеччини чи Великобританії у рамках доставки реактивних снарядів, які і були снаряджені АТ2. Проте, у мережі також помітили, що на фотографії міна не має характерного їй парашутика, який мав би бути після постанови з реактивного снаряду до Mars II. Це означає, що вона могла би бути доставлена з MiWS Skorpion. І хоча таких машин Україні теж не передавала ні одна з країн Заходу, але і про передачу мін АТ2 ніколи не було мови.

Треба зазначити, що для українських військ ця протитанкова міна є надзвичайно корисною. Зокрема і завдяки їй, ЗСУ мають такі успіхи зараз у Херсонській області, знищуючи ворожу техніку одну за одною.

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