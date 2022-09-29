18 HIMARS зі США приїдуть не відразу: у чому причина та які терміни

Постачання HIMARS раніше принесли плоди — у росіян почали вибухати склади та пошкоджуватися мости у великій кількості

Новий пакет військової допомоги Україні від США, який був анонсований напередодні і включає ще 18 високомобільних артсистем HIMARS, буде поставлятися в Україну протягом декількох років. Це пов’язано з тим, що HIMARS не вилучатимуть із запасів армії США, а закуповуватимуть у виробника.

Про це повідомляє "Європейська правда". У Пентагоні зазначили, що це спрямоване на довгострокову перспективу і що оголошення про включення їх до пакета допомоги — початок процесу закупівель.

Довгострокові закупівлі не скасовують того, що США може використовувати свої резерви по HIMARS у разі потреби, але якщо не вкласти кошти в замовлення систем зараз, у майбутньому, коли вони знадобляться, їх може не виявитися. Така інвестиція "призначена для того, щоб у майбутньому Україна мала те, що їй потрібно на довгострокову перспективу для стримування майбутніх загроз", — зазначили у військовому відомстві. Це не виключає того, що США використовуватимуть наявні можливості та запаси для допомоги Україні.

Допомога Україні не лише у закінченні війни з росією, а й після неї на випадок необхідності подальшого стримування вже неодноразово обговорювалася вищими військовими керівниками країн-союзників.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Німеччині зважилися на передачу Україні чотирьох систем ППО замість однієї — це сучасне озброєння, якого немає навіть у німецької армії. У Європі вже також задумалися про відкриття ленд-лізу для України — про один із планів, щоб наша країна отримала необхідні танки.