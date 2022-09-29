Чого очікувати від Путіна: прогноз генерала

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко пояснив різку зміну путінських планів щодо України

Проведені нашвидкуруч і навіть без подоби легітимності псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей вже знайшли свої продовження у вигляді безглуздих заяв колаборантів. Так, ватажок бойовиків так званої "днр" деніс пушилін заявив, що після входження цієї псевдореспубліки до складу росії, війна перейде в нову фазу ведення бойових дій, а вся "конституційна" територія квазіутворення буде "звільнена".

Тим часом у Кремлі традиційно розмито коментують цілі так званої "військової спецоперації" в Україні. І продовжують брязкати ядерною зброєю.

Ексклюзивно для "Телеграфу" генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко пояснив різку зміну путінських планів щодо України та новий виток ескалації.

путін зрозумів, що програє на військовому та дипломатичному полі бою

За словами генерала Романенка, зовсім не випадково часткова (а по суті, загальна) мобілізація, а також псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України були оголошені путіним після повернення з провального для нього саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС), що пройшов у середині вересня в узбецькому Самарканді.

"Знаючи історію життя, служби, роботи путіна, можна зрозуміти, що він людина дуже уразлива і злопам’ятна. При цьому позиціонує себе великим імператором. І відповідним чином ставився до керівників країн, які вважав васальними. Особливо це стосувалося колишніх республік Радянського Союзу, зокрема азійських. Але на тлі ослаблення росії, викликаного поразками у війні проти України, ситуація різко змінилася, — пояснює експерт. — До путіна бумерангом повернулася та зневага, з якою він ставився до інших. Фактично, пішла "віддача". На саміті ШОС путіна відкрито ставив на місце Китай, який стає все сильнішим, а у військовому та економічному сенсі давно перевершує росію, але й інші учасники саміту пригадали путіну його постійні запізнення на офіційні заходи. У результаті його зустрічали не за рангом, він сам змушений був постійно чекати на всіх, нервувати".

Все це, продовжує генерал, розлютило путіна. І він, повернувшись із саміту ШОС, де не те що не знайшов союзників, а скоріше став "хлопчиком для биття", поспіхом сформулював три нові позиції для війни проти України – мобілізація, псевдореферендуми, ядерні погрози. На ситуацію, на думку Ігоря Романенка, наклалося і те, що перспективи на фронті є негативними для росії. Розуміючи це, путін хоче якось переламати ситуацію. У результаті 21 вересня виникло відповідне звернення.

У відповідь наші союзники в особі американців за кілька днів чітко сформулювали свою позицію щодо путінських пугалок ядерною зброєю.

"Суть її — це так просто не пройде. Йому і раніше говорили, що заходи у відповідь навіть просто за подібний шантаж торкнуться його особисто, членів його сім’ї, найближчого оточення. Також на Заході пояснили Кремлю, що контролюють ситуацію, починаючи від моменту прийняття такого роду". рішення (щодо ядерної кнопки) до всіх етапів послідовності дій, включаючи подачу відповідної команди. Навіть у разі спроби застосування тактичної ядерної зброї малої потужності", – пояснює генерал.

Але Кремль все ж таки вирішив спробувати реалізувати свої нові стратегії щодо війни в Україні.

Кремлю вже нічого не допоможе, але…

За словами генерала, незважаючи на величезні проблеми з мобілізацією в Росії та послаблення позицій Кремля самим фактом її проведення, закидання на фронт десятків тисяч нових солдатів підвищує потенціал противника.

"Це треба враховувати, роблячи все, щоб такий потенціал зростав якомога повільніше, а знищувався, якщо вже потрапив на фронт, якомога ефективніше. Або здавався в полон, до чого закликають і президент, верховний головнокомандувач Зеленський, і головком ЗСУ Залужний", – зазначає Ігор Романенко.

Щодо псевдореферендумів, то, за його словами, спочатку було зрозуміло, що все це тотальна фальсифікація.

"Під дулами автоматів, під примусом, зі складанням списків тих, хто голосує "проти" (яка там таємниця голосування!). Робити аналіз такого роду дій не має сенсу. Передбачено прозвучали заклики ватажків донбаських псевдореспублік і кремлівських ставлеників у окупованих частинах Запорізької та Херсонської" областей до Кремля зробити їх швидше частиною росії. Навіщо це робиться настільки прискореними і настільки явно незаконними темпами? Тому що путіну терміново необхідна пауза в бойових діях. Він бачить погані для своєї армії перспективи на фронті. Та намагається якось призупинити наступ ЗСУ", – пояснює генерал.

Українське керівництво, своєю чергою, не йде на переговори на російських умовах. Тому що ті умови передбачають легітимізацію захопленого росією, яка після цього відразу почне підготовку до наступного етапу війни. Ми погоджуємось на переговори, але не на таких умовах, акцентує Ігор Романенко.

І путін, продовжує генерал, змушений був влаштувати псевдореферендуми, щоб назвати ці території російськими та отримати можливість захищати їх, згідно з чинним законодавством росії. У тому числі – із застосуванням зброї масового знищення, включаючи тактичну ядерну.

"Наші союзники, які мають ядерний арсенал — і американці, і британці — вже попередили: якщо рф спробує піти на такий крок — наслідки для неї будуть катастрофічні. Вища військово-політичне керівництво України також реагує відповідним чином. Впевнений — Кремлю вже нічого не допоможе". "Але чекати від нього можна чого завгодно і готовим треба бути до чого завгодно, — попереджає Ігор Романенко. — Немає сумнівів в одному — агресор буде повалений, а Україна — сильна і вільна як ніколи!"