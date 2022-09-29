Українська "армія дронів": чи можна виграти війну проти росії завдяки безпілотникам

В інтерв'ю "Телеграфу" спеціаліст ГО "Аеророзвідка" Вадим Юник оцінив потенціал військової діджиталізації

Повномасштабна війна росії проти України оголила окремі проблематичні сторони матеріально-технічного забезпечення Збройних Сил. Адже очевидно, що відбити збройну агресію рф та виграти війну з попереднім (у певній мірі ще радянським) потенціалом ЗСУ та виключно на почутті патріотизму швидко не виходить. Говорячи про забезпечення українських підрозділів та силових структур, питання сучасного озброєння та оснащення стоїть відкритим досі.

Природно, що війна 21-го століття вимагає актуальних рішень. Одним з напрямків, де Україна за деякими оцінками поки що не може отримати перевагу над російськими військами, є забезпечення ЗСУ та силовиків сучасними засобами аеророзвідки. Мова зокрема йдеться про безпілотні летальні апарати (БПЛА) та відповідні системи.

Про потенціал вітчизняної "армії дронів", її вплив на хід війни, можливості безпілотного озброєння та технологічне осучаснення ЗСУ "Телеграф" розпитав у керівника напрямку роботизованих технологій ГО "Аеророзвідка" Вадима Юника.

— Які на сьогодні найбільш ефективні коптери вже є на озброєнні в "української армії дронів"?

— Треба розуміти, що ефективність може бути різною. Якщо говорити про ефективність дронів, то що в першу чергу найбільш ефективні це ті, які вироблені як військові. Тому що в них є багато технічних нюансів. Наприклад, резервування зв'язку (мається на увазі каналів керування), захищеність по каналам навігації. Наявність саме таких опцій в безпілотниках і робить їх ефективними. Тому що "життя" дрону під час активних бойових дій дуже сильно залежить від цього фактору. Коли коптер летить на завдання, то наші військові не те що чекають буде/не буде, вони знають точно, що обов'язково відбудеться протидія роботі коптерів засобами ППО.

Якщо у твоєму дроні немає такого розширеного функціоналу, то фактично якщо один-два рази тебе не побачать в певній місцевості та не будуть збивати, в такому випадку тобі дуже-дуже пощастило.

А так звичайні побутові дрони переважно витримують лише один, можливо, два польоти на полі бою.

— Скільки загалом апаратів приблизно вже може перебувати на озброєнні в ЗСУ?

— Насправді достеменно цієї інформації ніхто не знає. Думаю, це точно більше, ніж тисяча одиниць. Може бути і декілька тисяч одиниць. Якщо хтось з експертів скаже "я знаю", то його можна спитати, як він це порахував. Адже канали, за якими в Україну привозять дрони, дуже різні та ніяк не контролюються. Комусь хтось з друзів передав, комусь допоміг волонтерський фонд, комусь привезла "Армія дронів", комусь військові видали коптери. Тобто джерела постачання дронів настільки різні і часом протилежні, що ніхто їх не рахує, не контролює та не знає, яка їхня точна кількість є. Водночас військові можуть розказати, що стільки-то дронів в боях було втрачено. Вони просто можуть зібрати цю статистику. Все інше — дуже приблизні цифри.

— Яка практична користь від дронів та чому важливо нарощувати їхню кількість? До якої межі?

— Дивіться, якщо питання саме про ефективність, в такому разі відповідь ховається навіть не в конкретній цифрі. Це зокрема залежить від того, як навчені люди їх використовуватимуть та як вони застосуються з точки зору військової тактики. Приведу простий приклад: скажімо, ви робите ремонт, і якщо сам будівельник не досвідчений, то ви може дати йому найкрутіший інструмент, який тільки є в магазині, але він буде ним забивати цвяхи; а інша людина, яка досвідчена, але якщо у неї буде не найкращий інструмент, проте вона настільки майстерно, швидко і якісно працюватиме, що зробить гарний ремонт.

Так само цей принцип працює і з дронами. Ми постійно навчаємося і зараз не можна казати, що ми вже такі навчені та круті. Ще досі є багато різних процесів, які вимагають, наприклад, якогось погодження та порозуміння між військовими. Щоб можна було сказати про високу ефективність застосування. Якщо вимірювати у процентах, то ефективність використання може перевищувати 50% від того, що в нас вже є.

Що ж до кінцевого результату у війні, то він залежить не тільки від кількості, а саме від якісного показнику та як саме дрони використовуються.

— Чим українські дрони кращі, ніж російські та іранські? Чи ЗСУ вже досягли перевагу у цьому напрямку?

— Іранські дрони роблять нам багато шкоди, але наші Збройні Сили почали їх збивати. Як було, зокрема в Одесі, де військові заявляли, що позбивали іранські коптери, які стріляли по центру міста. У окупантів їх багато, і шкоди насправді вони чимало роблять. Відтак, росія поки що перевершує нас в цьому, а тому нам треба нарощувати спроможність та потужність дуже сильно.

— В чому ж такі характеристики цих іранських апаратів, що вони такі небезпечні та невловимі?

— Тому що зараз ми можемо їх тільки фізично збивати. Тобто, у нас ще немає засобів, як їм протидіяти в ефірі та як їх можна заглушити. Фактично, якщо ви вмієте заглушити дрон, то це можна зробити передчасно, навіть ще до того моменту, коли він прилетить до вас. Тобто можна поставити якийсь заслон, наприклад, перед містом, перед об'єктом. А цих можливостей у нас ще немає. Отже зараз ми можемо його фіксувати та збивати тільки вже у місці, де коптер хоче нас уразити. Самі розумієте, що в даному випадку все залежить від досвідченості українських військових, які це роблять. Але людський фактор завжди має місце. Відтак, ми і боїмося, що вражі апарати можуть нас десь вразити.

В принципі, характеристики цих коптерів нам відомі плюс/мінус, але поки немає тих засобів, що 100%-во будуть їм протидіяти.

— Водночас з російськими "Орланами" ми навчилися боротися? Це вже закрите питання?

— "Орланів" вже стільки назбивали, що фактично знищили їх всі фізично. Їх у росіян залишились хіба що одиниці. Ви ж пам'ятаєте, окупанти використовували вже і МНСні "Орлани". Тобто росія виймала вже все, що тільки можна було.

— Відтак вони вимушені були замовляти і Ірані ці дрони-камікадзе?

— Так. Але насправді ці коптери росія не те, що б вчора замовила. Вони готувалися до цього дуже давно. Достовірно відомо, що саме в розробці цих коптерів спеціалісти з рф так само брали участь. Ті заводи, де їх виробляють, побудувати не тільки іранці. Це робилось спільно з росією. Суть в тому, що росіяни заздалегідь (а не те що вони вчора сказали, мовляв, "ой у нас нема "Орланів", а що нам ще купити, давайте придбаємо у іранців") вели технічну підготовку. Це було дерево, яке росіяни посадили давно, а зараз воно виросло.

— Чи відповідає дійсності інформація, що ЗСУ технічно можуть перепрограмовувати в повітрі дрони, які тільки наближаються до наших позицій, та нейтралізувати їх таким чином?

— Ні, не думаю, що так в небі можна їх перепрограмувати. Можна його заглушити, як я вже казав вище. У будь-якого коптера є дві логіки, як він летить: або він керується руками через якійсь канал зв'язку, або переміщається по певній програмі, яка зашита йому в польотний контролер, і він рухається згідно з навігацією, що у нього є. Тому, якщо ви хочете протидіяти дрону, який керується руками, треба порушити його канали зв'язку (щоб ним перестали керувати), або збити його навігацію. Щоб у разі, якщо апарат керується по внутрішній програмі, він не розумів, де він знаходиться. Тоді він не виконає завдання, які у нього є.

Відтак існує тільки два шляхи протидії. А влазити та міняти на ходу його логіку, навіть не знаю. Це складно, і я, якщо чесно, не чув, щоб так хтось робив. В більшості випадків роблять так, як я сказав раніше.

І третій, 100%-вий варіант, це фізичне його знищити просто в повітрі, та й усе.

— Що потрібно, аби Україна могла масово виробляти свої дрони для військових цілей?

— В Україні вже є чимало виробництв, які випускають коптери. Але насправді країні потрібно збільшити виробництво БПЛА, і війна нам показує багато недоліків, що існують в законодавчому просторі, та в інших сферах. Є багато чого поміняти, щоб була можливість швидко відповідати на ситуацію, яка є на фронті.

— Як унеможливити дублювання засобів БПЛА-розвідки із супутниковими можливостями? Чим відрізняються ці два види моніторингу?

— По-перше, супутникова інформація більш стратегічного рівня. Вона підходить для серйозного аналізу. Але супутник не бачить постійно 100% території. Він сканує та складає певну мапу.

По-друге, коли для оперативного тактичного рівня дані потрібні тут і зараз, то саме для цього і потрібні дрони. Для випадків коли, наприклад, проходить якась військова операція, і ви можете швидко дивитися, приймаючи моментально рішення, дивлячись, що відбувається у режимі реального часу.

Фактично тут немає такої конкуренції. Це різні засоби. Як, до слова, можна стріляти з танку, а можна стріляти з пістолета. Якщо у вас є танк, то це не означає, що вам не потрібен пістолет. В залежності від задачі ви використовуєте чи той вид зброї, чи інший. Так само дрони та супутники використовуються в залежності від завдання, яке стоїть перед військовими.