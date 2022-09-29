Україна отримає від США систему ППО "Титан" проти дронів? Що відомо про нову зброю

Система захисту від дронів є новинкою у військовій сфері

У середу, 28 вересня, Міністерство оборони США опублікувало перелік військової допомоги для України на загальну суму $1,1 млрд, до якого крім 18 нових "Хімарсів" увійшло ще багато іншої техніки. У тому числі і дві деякі системи протидронового захисту.

Які саме системи захисту від БПЛА мали на увазі – незрозуміло. Але, ймовірно, Україна отримає систему "Титан", призначену для захисту від безпілотних літальних апаратів.

Ще 17 серпня світові ЗМІ повідомляли, що Міноборони США уклав договір з компанією BlueHalo на постачання систем боротьби з безпілотниками "Titan". Про яку саме кількість систем йдеться – невідомо, але загальна сума контракту оцінюється у $24 млн.

Згідно з даними виробника, система "Titan" являє собою компактний та мобільний автоматизований пристрій, який працює в автоматичному режимі після запуску. На підготовку до роботи потрібно не більше 5 хвилин, а після включення може працювати сама без участі людини.

Принцип роботи Titan полягає у виявленні ворожого БПЛА на відстані близько 3 км від місця розташування станції, з подальшим впливом на дрон радіочастотним випромінюванням, що змушує безпілотник сідати на землю. Таким чином, ворожий дрон не тільки не завдасть жодної шкоди, але ще й буде захоплений цілим для вивчення. При цьому, союзна техніка та електроніка, як стверджує виробник, не зазнає жодних збитків.

Тим часом українська військова міць в особі БПЛА продовжує зростати і окрім західних зразків над полем бою все частіше літають дрони від українських виробників.