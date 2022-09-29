Генштаб ЗСУ назвав дві головні загрози для України після "референдумів"

Без ескалації ситуації на фронтах, на жаль, не обійдеться

Результати так званих "референдумів", які російські окупанти разом з колаборантами проводили на тимчасово окупованих територіях України, становлять загрозу Україні. Наслідками анексії росіянами українських територій може стати загострення ситуації на фронті, зокрема, активізація наступу росіян на східному та південному напрямках.

Про це у четвер, 29 вересня, на брифінгу заявив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"Після проведення псевдореферендумів та нарощування противником своїх сил не виключається ескалація ситуації. Це буде характеризуватися завданням ударів противника по критичній інфраструктурі з одночасною спробою активізації бойових дій з метою захоплення всієї території Донецької, Запорізької та Херсонської областей України", — зазначив Громов.

При цьому представник Генштабу додав, що будь-які заяви з боку росіян нічого не змінять для України.

Нагадаємо, що на думку полковника запасу ЗСУ Олега Жданова, російський президент володимир путін результатами псевдореферендумів планує переконати росіян продовжувати війну проти України. Російські ЗМІ вже навіть поширювали дату анексії територій України, опираючись на підтасовані результати незаконного плебісциту.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Європейському Союзі, у відповідь на проведення росіянами так званих "референдумів", презентували восьмий санкційний пакет. А США тим часом запланувало виділення нового пакету військової допомоги для України обсягом 1,1 мільярда, у який увійдуть реактивні системи залпового вогню HIMARS.