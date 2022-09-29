Родич борця за незалежність Ічкерії: що відомо про “непростого” кадировця, якого обміняли на українців

Натомість за українських полонених віддали щонайменше одного чеченця, чий дядько воював проти росії.

У четвер, 29 вересня, стало відомо про черговий обмін військовополоненими – в Україну повернулися четверо бійців ЗСУ та двоє цивільних. Ймовірно, їх обміняли на чеченця Киргиза Мусаханова (або Мусахінова) про звільнення якого заявив голова Чечні Рамзан Кадиров. За його словами, сам Киргиз потрапив на війну проти України як доброволець через Москву, і в бою потрапив у полон.

Як виявилось, звільненню передувала ціла інформаційна операція за участю прем’єр-міністра вільної Чеченської республіки Ічкерія Ахмеда Закаєва. Так, 16 вересня у Ютубі з’явилося інтерв’ю з самим Киргизом Мусахановим за участю самого Закаєва та прихильників незалежної Ічкерії, які борються на боці України.

Хоча сам Мусаханов говорив, що здався сам, Ахмед Закаєв сказав, що їм відомо — він бився до кінця і потрапив у полон непритомний, що його родина дуже шанована в Ічкерії. Дядько Киргиза — Асламбек, був одним із польових командирів під час боротьби чеченського народу з Росії, прикладом для сьогоднішніх бійців за свободу Ічкерії і земляком самого Закаєва. І що Киргиз чинить дуже погано, перебуваючи на службі завойовників свого рідного народу, але йому допоможуть повернутися додому.

У свою чергу у Чечні звично звинуватили ЗСУ у відмові міняти самого Киргиза на українських військовослужбовців та самого Закаєва за його спробу піаритися на полоненому Кігізі Мусаханові.

Як би там не було, 29 вересня відбувся обмін у ході якого 6 українців повернулися з полону, а Мусазханов відразу став героєм чергового "героїчного" ролика рамзана кадирова.

Сам же глава Чечні рамзан кадиров все частіше останнім часом критикує владу Росії, зокрема, розкритикував обмін героїв "Азовсталі", вважаючи, що від нього більше виграла Україна.