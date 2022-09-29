У росіян проблеми: експерт вказав на цікавий момент із новим наступом

Наближення зими змушує загарбників атакувати позиції українських захисників, але ресурсів для цього немає

Російській армії катастрофічно не вистачає ресурсів для продовження широкомасштабного наступу.

Про це в інтерв’ю Obozrevatel заявив військовий експерт Владислав Селезньов. Він вважає, що росіяни намагаються зберегти за собою території, які були захоплені раніше. Для цього президент рф володимир путін оголосив про "часткову мобілізацію", а росія провела так звані "референдуми" на окупованих територіях України.

"Я не думаю, що зараз вони (окупанти) мають ресурси, можливості й навіть бажання йти в наступ. Ресурсів катастрофічно не вистачає. Ми бачимо, що знизилася інтенсивність ракетних обстрілів по території нашої країни. Це пов’язано з тим, що зменшилися резерви тих самих ракет. Вони почали активно використовувати безпілотники-камікадзе, отримані у рамках військово-технічного співробітництва з Іраном", — заявив Владислав.

Селезньов додав, що росія намагається перевести свою економіку на військові рейки, проте відновити виробництво високоточних ракет класу Х-101, "Іскандер", "Калібр", "Онікс" і "Кинджал" загарбники не зможуть через відсутність комплектуючих. Однак окупанти можуть кратно збільшити виробництво снарядів калібру 122 і 152 і ракет до систем залпового вогню "Град", "Смерч" та "Ураган".

Раніше повідомлялося, що 29 вересня росія завдала ракетного удару по Миколаєву. Нагадаємо, у Генштабі вважають, що російські "референдуми" загострять ситуацію на фронті.