"Боріться, щоб не загинути!" Зеленський звернувся до народів Кавказу (відео)

Президент вважає, що росія проводить "спецоперацію" по знищенню корінних народів рф

У четвер, 29 вересня, на 218 день повномасштабного вторгнення рф президент Володимир Зеленський звернувся до корінних народів росії, зокрема до народів Кавказу.

Відповідне звернення глава держави зробив на тлі протестів у Дагестані, повідомляє офіційний сайт Офісу президента. Зеленський наголосив, що народам Кавказу немає сенсу гинути в Україні. Крім того, Верховний головнокомандувач закликав росіян боротися проти мобілізації будь-якими способами.

"Народи Кавказу! Усі народи на території Росії! У вас немає жодної причини бути серед цих багатьох, хто все ще служить тому одному, хто хоче цієї війни. Ви не маєте гинути в Україні. Ваші сини не повинні помирати в Україні. Немає у вас такого обов'язку. Ні перед вашими батьками, ні перед вашими дітьми, ні перед вашим майбутнім, ні перед майбутнім вашої землі. І ви це знаєте.

І тепер – мобілізація. Боріться, щоб не загинути! Захищайте свою свободу зараз на вулицях і площах, щоб потім не довелося воювати в горах і лісах просто за своє право жити, коли російська влада почне й наступні хвилі мобілізації", — заявив Зеленський.

Нагадаємо, 21 вересня президент рф володимир путін оголосив про часткову мобілізацію. міністр оборони росії сергій шойгу заявив, що буде призвано 300 тисяч осіб. Пізніше у ЗМІ з’явилася інформація, що в росії хочуть мобілізувати понад мільйон людей. По всій країні спалахнули нечисленні акції протесту, але тільки в Дагестані мітинги вийшли на новий рівень. До речі, через мобілізацію росіяни масово тікають за кордон.