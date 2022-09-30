Мінус 43 путінці та два штурмовики Су-25: українські воїни продовжують знищувати окупантів на Півдні
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Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ було виконано 276 вогневих завдань
У відповідь на підлі удари російського ворога по мирних містах України воїни ЗСУ вважають за краще "з’ясовувати відносини" з супротивником на полях битв, знищуючи його живу силу та військову техніку в чесному бою.
Так, внаслідок дій ЗСУ за минулу добу армія путіна втратила кілька десятків осіб особового складу і велику кількость смертоносного озброєння.
Про це повідомили у Оперативному командуванні "Південь".
Зокрема, зазначається, що протягом бойового дня наша авіація завдала 12 ударів по позиціях сил рф. А українські ППО збили в Баштанському районі два російські штурмовики Су-25.
А з урахуванням того, ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ було виконано 276 вогневих завдань, навряд чи можна дивуватися тому факту, що в Бериславському районі вражений командний пункт окупантів та шість районів зосередження живої сили, озброєння та техніки супротивника в Херсоні, Новій Каховці, Дар’єв та Новій Кардашинці.
Також українські захисники двічі атакували колону військової техніки росіян у Новій Каховці. Крім того, було вражено ворожий пункт управління безпілотними літальними апаратами у Давидовому Броді.
Внаслідок злагоджених дій українських воїнів путін втратив за добу на півдні країни:
- 43 своїх військових;
- 4 танки;
- 4 великокаліберні гаубиці "Мста-Б" та "Мста-С";
- 2 самохідні гармати "Гіацинт-С";
- 2 реактивні системи залпового вогню "Град";
- міномет 120 калібру;
- 5 одиниць автобронетехніки;
- безпілотний розвідник "Орлан-10"
Нагадаємо, українські системи ППО ввечері 29 вересня збили 5 дронів-камікадзе, якими ворог атакував Одеську та Миколаївську області.