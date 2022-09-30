Мінус 43 путінці та два штурмовики Су-25: українські воїни продовжують знищувати окупантів на Півдні

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ було виконано 276 вогневих завдань

У відповідь на підлі удари російського ворога по мирних містах України воїни ЗСУ вважають за краще "з’ясовувати відносини" з супротивником на полях битв, знищуючи його живу силу та військову техніку в чесному бою.

Так, внаслідок дій ЗСУ за минулу добу армія путіна втратила кілька десятків осіб особового складу і велику кількость смертоносного озброєння.

Про це повідомили у Оперативному командуванні "Південь".

Зокрема, зазначається, що протягом бойового дня наша авіація завдала 12 ударів по позиціях сил рф. А українські ППО збили в Баштанському районі два російські штурмовики Су-25.

А з урахуванням того, ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ було виконано 276 вогневих завдань, навряд чи можна дивуватися тому факту, що в Бериславському районі вражений командний пункт окупантів та шість районів зосередження живої сили, озброєння та техніки супротивника в Херсоні, Новій Каховці, Дар’єв та Новій Кардашинці.

Вогонь ЗСУ по об’єктах ворога в Новій Каховці

Також українські захисники двічі атакували колону військової техніки росіян у Новій Каховці. Крім того, було вражено ворожий пункт управління безпілотними літальними апаратами у Давидовому Броді.

Внаслідок злагоджених дій українських воїнів путін втратив за добу на півдні країни:

43 своїх військових;

4 танки;

4 великокаліберні гаубиці "Мста-Б" та "Мста-С";

2 самохідні гармати "Гіацинт-С";

2 реактивні системи залпового вогню "Град";

міномет 120 калібру;

5 одиниць автобронетехніки;

безпілотний розвідник "Орлан-10"

Нагадаємо, українські системи ППО ввечері 29 вересня збили 5 дронів-камікадзе, якими ворог атакував Одеську та Миколаївську області.