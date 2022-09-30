Жорстокі нічні обстріли та нові укази путіна щодо України: 6 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас

Ніч на п'ятницю, 30 вересня, була дуже неспокійною для українців.

"Телеграф" зібрав головні новини за вечір та ніч, які ви могли прогавити.

Що відбувалося вночі?

Ворог активізувався одразу по кількох напрямках. Спочатку спрямували дрони-камікадзе Shahed-136 на Одеський та Миколаївський напрямок (п'ять з семи дронів збили сили протиповітряної оборони).

Була атака на Запоріжжя, там теж працювала ППО.

Менше пощастило Дніпру та Миколаєву.

В Дніпрі "Іскандер" знищив сотню автобусів на автотранспортному підприємстві. Одна людина загинула, дві поранені.

У Миколаєві був атакований спальний район, серйозно пошкоджена 9-поверхівка, під завалами були заблоковані люди. Постраждало щонайменше вісім людей.

путін підписав нові дурнуваті укази

Президент рф володимир путін підписав укази, якими "визнав незалежність" окупованих районів Запорізької та Херсонської областей.

Текст указів путіна

Допомоги недостатньо

Міністерство оборони США має намір створити окремий структурний підрозділ, який займатиметься координацією військової допомоги Україні, пише The New York Times.

Проте пропоновані Євросоюзом нові санкції проти росії не відповідають масштабу ескалації і загрозам, які вона несе, стверджує голова МЗС Дмитро Кулеба.

А додаткові HIMARSи потрібні Україні вже зараз, нема часу чекати на них кілька років, наголошує голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Росіяни в паніці

Майже половина росіян, 47%, відчули тривогу або страх, дізнавшись про підписання указу про мобілізацію, 23% взагалі відчули шок, — свідчить опитування Левада-центру.

Німецький Бундестаг відхилив пропозицію парламентської групи Лівої партії щодо захисту російських дезертирів та уніоністів.

Канада слідом за США, Болгарією та іншими країнами закликала співгромадян утриматись від усіх поїздок до російської федерації, а тих, хто вже перебуває на території рф, — негайно залишити країну.

Успіхи ЗСУ

Найближчим часом можливі файні новини з Луганщини, заявив голова обласної адміністрації Сергій Гайдай.

"У нас важча ситуація, ніж на Харківському напрямку. У нас вже немає ефекту несподіванки. Скажу одне: ЗСУ, як і заплановано, все роблять, рухають. Сподіваюся, що найближчим часом ми отримаємо дуже позитивні новини", — підкреслив він в ефірі Новини. LIVE.

Ситуація в Чорному морі

У росії залишається напоготові три ракетоносія з 24 ракетами "Калібр" на озброєнні. Через шторм є небезпека, що міни відірвуться та приб'ються до берега, повідомляє оперативне командування "Південь".

Оперативно слідкувати за подіями з фронту також можете за допомогою нашої онлайн-трансляції — Війна – день 219: ЗСУ тиснуть окупантів на Донбасі, спеціальне засідання РНБО.