Ракетний удар по Запоріжжю: Зеленський не стримав емоцій

Гарант не зміг залишитися осторонь запорізької трагедії

Український президент Володимир Зеленський жорстко відреагував на ракетний обстріл колони з цивільними людьми у Запоріжжі, який окупаційна російська армія здійснила у п'ятницю, 30 вересня. росіяни випустили 16 ракет по місту, вбивши ними 25 людей. Ще пів сотні громадян отримала травми та поранення різного ступеню тяжкості.

Свою думку лідер країни висловив у своєму Telegram-каналі, наголосивши, що росія сильно лютує через успіхи Збройних українських сил на фронті, тому й гатить по беззахисних людях та цивільній інфраструктурі.

"Держава-терорист обстрілює ракетами мирне населення на Запоріжжі, Миколаївщині, Дніпропетровщині. Б’є по українських регіонах із реактивних систем залпового вогню та безпілотників. Ворог лютує та намагається помститися за нашу незламність і свої невдачі. Цинічно знищує мирних українців, адже давно втратив усе людське. Кровожерливі покидьки! Відповідатимете неодмінно. За кожне загублене життя українців", — написав президент.

Зеленський також додав, що лише по обласному центру Запоріжжя та району поряд всього лише за один ранок кривава російська армію випустила 16 ракет. За його словами, так можуть вчинити виключно закінчені терористи, у яких не повинно бути місця у жодного у будь-якому куточку цивілізованого світу.

Нагадаємо, що російська армія застосувала для ракетного удару по Запоріжжю установку ЗРК "С-300". Чотири ракети були випущені в район авторинку, інші гатили по пункту зосередження автотранспорту, де у момент обстрілу перебувала колона автомобілів із цивільними громадянами, які прямували за своїми родичами на тимчасово окуповану територію.

Раніше "Телеграф" показував жахаючі фото- та відео кадри наслідків ракетного обстрілу росії, котра гатила по колоні з цивільними у Запоріжжі.