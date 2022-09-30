Росіяни завезли черговий "аналогівнет", сподіваються їм це допоможе зупинити ЗСУ

Окупанти погрожують черговою суперзброєю

На тлі оперативного оточення і "котла", що намічається, під Лиманом, окупанти вирішили підбадьорити своїх бійців. Так, в російських ТГ-каналах з’явилася інформація, що на фронт надійшла новітня техніка — бронеавтомобілі "Тайфун-ВДВ". Судячи з коментарів автора, ця техніка, ймовірно, є свіжовиробленою, оскільки на ній не видно слідів від експлуатації у військах.

Бронеавтомобіль "Тайфун-ВДВ" є новинкою військово-промислового комплексу Росії, і як завжди, що не "має аналогів у світі".

"Аналогівнет" на базі вантажного авто

Насправді "Тайфун-ВДВ" є модифікацією бронеавтомобілів сімейства "Тайфун", що перебуває на озброєнні ЗС Росії з 2013 року. Цей зразок був створений як спеціальна версія авто на базі 4-колісного вантажного авто КамАЗ-4386, у якого всі колеса є провідними, що дає йому високу прохідність.

Але головне, цей вид "Тайфуна" призначений для повітряно-десантних частин, а тому може десантуватися з літака на парашуті і має потужне озброєння — бойовий модуль, що дистанційно-керований, з 30-мм автоматичною гарматою 2А42 і 7,62-мм танковим кулеметом ПКТ. Це робить автомобіль, за твердженнями розробників, "одним із найпотужніших у світі" із озброєння.

Тайфун-ВДВ

При цьому загальна вага авто становить до 13,5 тонн та розрахована на перевезення 5 осіб. Останнім за твердженнями виробників забезпечується високий рівень захищеності від мін на дорогах, броньований корпус, комбінований захист із керамічної броні та бронекапсулу.

Цікаво, що бронекапсулу повинен був мати і розрекламований Росії, але так і не почав вироблятися, танк Т14 "Армата".

Піар-авто або реальна бойова одиниця покажуть бій та ЗСУ

Ймовірно, і "Тайфун-ВДВ" є лише розрекламованою пустушкою, прийнятою на озброєння влітку 2021 року, і ще не прийняв участі в серйозних боях.

За даними ЗМІ з початку російського вторгнення в Україну ЗСУ знищили вже понад півтора десятка "Тафунів" і близько десятка захопили як трофеї.

Сьогодні ж стало відомо про захоплення бійцями 92-ї механізованої бригади ЗСУ рідкісної командно-штабної машини окупантів Р-145БМА, яку іноді називають "Чайкою".