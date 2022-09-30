"Йому час пити таблетки": у Зеленського прокоментували виступ Путіна

В Офісі президента заяви російського диктатора нікого не здивували

У п'ятницю, 30 вересня, російський президент Володимир Путін заявив про анексію чотирьох областей України — Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської. Виступ диктатора ніяк не зачепив українську владу, яка заявила про подальшу роботу над звільненням українських територій.

Про це у власному Telegram-каналі написав голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ми працюємо далі й звільняємо українські території. Та не звертаємо увагу на тих, кому час пити таблетки. Армія працює, Україна — єдина. Тільки вперед" — заявив він.

Тим часом речник президента України Сергій Никифоров зазначив, що глава держави навіть не дивився промови Путіна, а працював з Радою нацбезпеки та оборони України.

"В Офісі Президента не дивилися промови Путіна. Зараз там триває засідання РНБО, реакція президента Зеленського буде у відеозверненні", — зазначив він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кривавий диктатор під час свого виступу ошелешив публіку низкою маніпулятивних заяв. У промові Путіна було все — від "Закликаємо Київ припинити війну" до "США окупували Німеччину, Корею та Японію".