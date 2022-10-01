Війна — день 220: "котел" для окупантів у Лимані та підрахунки жертв у Запоріжжі

Оперативно про головне 1 жовтня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну вже триває 220 днів. Кривавий диктатор володимир путін оголосив про анексію чотирьох областей нашої країни, а у відповідь Україна подала заявку на вступ до НАТО. Водночас військове та політичне керівництво наголошує, що ні фейкові "референдуми", ні погрози кремля не стануть приводом для відмови від планів щодо звільнення всіх територій нашої країни в кордонах 1991 року, а ЗСУ показово влаштували окупантам "котел" у Лимані. Країна-агресор же продовжує вдаватися до терористичних методів ведення війни та ракетним ударом вбила 30 людей у Запоріжжі.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 1 жовтня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Голова ГУР МОУ Кирило Буданов вважає, що Україна зможе повернути Крим до кінця весни 2023 року, а може ще раніше.

Нагадаємо, про те, що відбувалося 28 вересня, можна прочитати у трансляції: "Війна – день 217: ЗСУ просуваються на Харківщині і поступово оточують угруповання військ росії".

Інформація за 29 вересня доступна у зведенні: "Війна — день 218: наступ ЗСУ, ядерні загрози росії".

А з даними за 30 вересня можна ознайомитись у матеріалі: "Війна – день 219: ЗСУ тиснуть на Донбасі, путін оголосив нову анексію, росіяни вбили десятки людей у Запоріжжі"