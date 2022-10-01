Де вночі лунали вибухи та хто здивував реакцією на заявку України до НАТО: новини, які ви могли проспати

Почалася 220-та доба повномасштабної війни з росією, і потік інформації зашкалює вже з ночі

Україна продовжує протистояти російській федерації — як на політичному рівні, так і на фронті вже понад сім місяців. Наші військові, незважаючи на будь-які підступи Кремля, поступово просуваються вперед, звільняючи території, а керівництво країни шукає найкращих способів захиститися від агресії східного сусіда.

Щоб ви не пропустили нічого важливого, "Телеграф" зібрав для вас п’ять найгучніших новин, які стали відомі в ніч проти суботи, 1 жовтня. Вони стосуються не лише України, а й світового ладу.

Потужні нічні прильоти

Після четвертої ранку в багатьох областях України було оголошено повітряну тривогу. Проте на Одещині сирени включилися лише після двох гучних вибухів, які розбудили мешканців багатьох районів міста (і навіть передмістя).

Судячи з протяжності звуку, це навряд чи були сили ППО, проте влада одразу не підтвердила факт прильоту.

Трохи згодом з’явилася інформація від оперативного командування "Південь", де військові пояснили причину гучних звуків.

Зараз у місті та Одеському районі смердить гаром, але це пов’язують не з пожежею через вибух. Є дані про те, що на півдні області ще пізно ввечері спалахнули плавні, які все ще не можуть згасити.

Набагато гірша ситуація в Миколаєві, який також не спав рано вранці через гучні вибухи. На відміну від Одеси, тут мер міста Олександр Сенкевич одразу прояснив ситуацію: на жаль, російські снаряди потрапили до житлового будинку. Деталі інциденту поки що немає, інформації про постраждалих теж.

Втім, повідомляється, що на місці прильоту почалася серйозна пожежа.

Україна збирається повернутися до Криму

Відбудеться, найімовірніше, це військовим шляхом. Чекати залишилося не так довго — лише до літа 2023 року. Такої думки дотримується керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов. В ефірі національного телемарафону він зробив кілька резонансних заяв, серед яких і анонс повернення Кримського півострова під контроль Києва.

Вето від Росії

Пізно ввечері відбулося засідання Ради безпеки ООН, на якому західні країни спробували засудити незаконні "референдуми", які рф влаштувала на окупованих територіях України. Втім, резолюцію підтримати не вдалося, адже представники росії, очікувано, скористалися своїм правом вето.

При цьому документ підтримали десять членів Ради Безпеки організації, ще четверо Бразилія, Китай, Індія та Габон утрималися під час голосування. Резолюція мала засудити дії рф на світовому рівні, а також закликати Кремль вивести своїх військових із території України (у її міжнародно визнаних кордонах).

США проти України до НАТО?

Несподівана підніжка зближення Північноатлантичного Альянсу та України була поставлена Америкою. На думку радника президента з питань нацбезпеки Джейка Саллівана, у Білому Домі впевнені — питання ухвалення України до НАТО слід вирішити в "інший час". Наразі, заявив чиновник, набагато важливіше надати нашій країні всі необхідні засоби для протистояння російській агресії.

"Будь-яке рішення про членство в НАТО приймається між 30 членами Альянсу та країнами, які хочуть до нього приєднатися. Зараз, на наш погляд, найкращий шлях підтримати України — практична підтримка "на землі", а процесом у Брюсселі варто зайнятися в інший час", — заявив на брифінгу Салліван.

Успіхи ЗСУ на півдні України

На південному напрямку фронту продовжується систематичне знищення військової техніки армії Росії та логістичних центрів ворога. Лише минулої доби росіяни не дорахувалися важливої системи "Сонцепек", РСЗВ "Град" та кількох танків.

Крім цього, українські зенітники позбулися чергової російської "пташки" в небі — вертольота Ка-52 "Алігатор".

Оперативно про всі важливі події дня ви можете стежити у нашому текстовому онлайні суботи: Війна — день 220: котел для окупантів у Лимані та підрахунки жертв у Запоріжжі .