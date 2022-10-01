Руйнують навіть собачі будки: боєць ЗСУ розповів, як воює армія росії

Для окупантів немає нічого святого, вони знищують усе своїм шляхом

Українські військовослужбовці, незважаючи на всі тягарі війни, продовжують свій контрнаступ на сході України. Як свідчать свіжі карти боїв, із дня на день стане відомо про звільнення Лимана, де росіян, ймовірно, взяли в оточення. При цьому окупанти намагаються якнайшвидше втекти з тих населених пунктів, де в них залишається можливість відступу. Як розповідає український військовослужбовець Віктор Ожогін (позивний "Оркодав"), після себе росіяни залишають лише смерті та руйнування.

Більше подробиць "Телеграфу" вдалося дізнатися під час розмови з бійцем, який раніше отримав на фронті поранення. Ожогін підкреслює: головна тактика противника полягає лише двома словами — знищити все.

Як приклад, військовий наводить населені пункти поблизу Ізюма. Там не залишилося жодного села, де вціліла б хоч якась споруда. Загарбники зруйнували все — навіть собачі будки.

"Так що там захищати? Краще відійти і влупити по них десь в іншому місці, — говорить "Оркодав". — Тактика ЗСУ правильна. Не солдати визначають тактику, це робить Залужний із Генштабом, а ми маємо реалізувати її".

Хорошим військовим ходом, який застав росіян зненацька, Віктор Ожогін називає тимчасовий відступ української армії з Сєвєродонецька, Лисичанська та Рубіжного. Незабаром після цього, як відомо, розпочався активний контрнаступ наших захисників на Харківщині.

"Перехитрили! Всі думали, братимемо Херсон, а ми забрали Харківщину. А зараз Донецьку область звільняємо. Ну геніально! — ділиться емоціями військовослужбовець . — А Херсон візьмемо завтра. А потім Крим. І за Маріуполь повинні обов’язково поквитатися!"

На думку бійця ЗСУ, диктатор путін, навіть розуміючи близькість програшу у війні, все одно не визнає цього факту. Втім, Україні має бути однаково на його думку — наша справа за перемогою.

Детальне інтерв’ю з військовослужбовцем можна прочитати на нашому сайті: "Візьмемо Херсон і за Маріуполь поквитаємося", – "Оркодав" Віктор Ожогін, незважаючи на тяжке поранення під Лиманом, знову рветься у бій".

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки часу українським військам може знадобитися, щоби повністю деокупувати всю захоплену територію. Свою думку висловив військовий експерт Олег Жданов.