Україна отримала нові ракети для HIMARS – у чому їхня важливість

Нові аркети дозволять знищувати ворога з більшою ефективністю

На передовій серед боєприпасів до РСЗВ М142 HIMARS, що активно використовується ЗСУ, було помічено маркування боєприпасів, що в Україні надійшли нові ракети. Фото з’явилося на Телеграм-каналі військового експерта із Ізраїлю Ігаля Левіна.

Маркування на ящиках можна прочитати як M30A1, що є боєприпасом до HIMARS GMLRS Alternative Warhead (дослівно GMLRS з альтернативною бойовою частиною).

Альтернативний оан називається тому що є альтернативою суббоєприпасам – бойову частину зі 182 000 вольфрамових кульок, які є готовим вражаючим елементом замість класичних осколків. Як стверджує Іігал Левін, дальність поразки мети цією ракетою становить до 92 км, а можливе кругове відхилення — 7 метрів.

Даний вид боєприпасу вибухає у повітрі та обсипає ворога вольфрамовими кульками з повітря. Ракета може використовуватись проти живої сили противника, його неброньованої або слабоброньованої техніки та легких польових укріплень.

Досі на озброєнні ЗСУ були помічені ракети типу М31, які являли собою класичні ракети з осколково-фугасною частиною вагою 90 кг, під час вибуху яких відбувається поразка мети вибуховою хвилею та осколками.

До наявних у складі ЗСУ 16 РСЗВ HIMARS повинні приєднатися ще 18, щоправда, це станеться далеко не відразу.