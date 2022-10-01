"Світ котлів" відкриває філію: у мережі жартують про звільнення Лиману

У мережі радіють новинам про котел для росіян у Лимані

Українські військові в суботу, 1 жовтня, повідомили про те, що підрозділи ЗСУ вже увійшли до оточеного Лиману (Донецька область) і розпочали його зачистку від залишків окупаційної армії.

Враховуючи стратегічне значення міста для подальшого звільнення Луганської та Донецької областей, користувачі мережі не могли залишити цю подію поза увагою.

Зокрема мережею вже прокотилася хвиля жартів, про те, що Лиман встановив рекорд за найменшим часом "перебування у складі росії", маючи на увазі недавній і не визнаний ніким "референдум" про анексію росією чотирьох українських областей.

Варто зазначити, що пожартувати вирішило і Міністерство оборони України, яке подякувало російському командуванню за успішне передислокування окупаційних військ "у мішки для трупів".

Крім того, у мережі вже почали робити численні меми із цього приводу.

Нагадаємо, українська влада повідомляла про повне оточення Лимана 1 жовтня. У "котлі" опинилися тисячі окупантів. В Інституті вивчення війни в суботу заявили, що Лимана буде звільнено протягом найближчих 3 діб.