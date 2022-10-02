Відразу видно, хто сумував найбільше: пес дочекався господаря з фронту і зворушив мережу (відео)

Користувачі мережі захопилися відданістю собак

Після початку вторгнення росії безліч українців та українок взяли до рук зброю, щоб дати відсіч окупаційній армії. При цьому вдома на них залишилися чекати рідні та близькі, а на багатьох і домашні улюбленці.

При тому, як видно на вірусному відео, яке було оприлюднено у Фейсбуку "JDF — Cover Dance", чотирилапі так само як і люди можуть сумувати за рідною людиною, а в моменти возз’єднання не приховують емоції.

"От хто чекав. До сліз, ця любов найкраща", — йдеться у підписі до відео.

Користувачів мережі подібне видовище дуже сильно зворушило, а багато хто захопився відданістю собак та їх любов’ю, які вони відчувають до своїх господарів.

За два дні з моменту публікації відео встигло набрати понад 1,3 мільйона переглядів та майже 64 тисячі лайків.

Як повідомлялося раніше, парамедик-добровольець Катерина Поліщук, більш відома під позивним "Пташка", яка була звільнена з російського полону 21 вересня разом із багатьма іншими захисниками Маріуполя, знову заспівала. Після повернення в Україну 21-річна дівчина завела аккаунт у TikTok, де вирішила показувати відео з комбінату "Азовсталь".