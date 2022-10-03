Успіхи ЗСУ, обстріли та зростання загрози рф: 6 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас

Ніч на понеділок, 3 жовтня, знов не пройшла спокійно для українців, — жителі низки міст прокидалися від звуків обстрілів, а для частини регіонів зросла загроза нових атак.

"Телеграф" зібрав головні новини вечора та ночі, які ви могли пропустити.

Нічні обстріли

Ракетний удар пережило Запоріжжя, там зазнала руйнувань інфраструктура міста, є постраждалі.

Також гучно було у Вільнянську та Нікополі.

Успіхи ЗСУ

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зведенні розповів, що мінімум двічі на день отримує звіти з фронту, і список звільнених міст не обмежується лише Лиманом.

Українські військові звільнили село Торське біля Лимана на Донеччині і вражають вогнем підрозділи противника в Кремінній, — речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

Кремінна на карті бойових дій

Також Зеленський офіційно підтвердив звільнення на Херсонщині двох населених пунктів — Архангельського та Миролюбівки.

За чутками, ЗСУ також відчутно просунулися в районі Золотої Балки, проте військові просить українців не сповіщати про позитивні новини на передовій передчасно.

Карта бойових дій у Херсонській області 03.10.2022

Що там по вступу в НАТО?

Вступ України мають підтримати всі 30 країн-членів. Наразі ми вже маємо підтримку таких країн як:

Польща; Чехія; Естонія; Латвія; Литва Північна Македонія; Чорногорія; Румунія; Словаччина; Канада.

Україна може вступити в НАТО прискорено, як Фінляндія та Швеція, вважає заступник глави Офісу президента Ігор Жовква.

"Мобілізація" в окупації

У тимчасово контрольованих районах загарбники здійснюють подворові обходи, складають списки чоловіків призовного віку, а на блокпостах росіяни посилили перевірку документів, виїзди з окупованих територій максимально ускладнені, повідомляє ОК "Південь".

росія може вдарити по Польщі

Після низки поразок армії рф на полі бою глава кремля володимир путін може віддати наказ атакувати аеропорти Польщі, вважає американський сенатор Марко Рубіо.

Небезпека у Чорному морі зросла

Напередодні ворог мав напоготові 24 ракети типу "Калібр" у Чорному морі, — на сьогодні вже має 32 "Калібри", інформують військові ОК "Південь".

Оперативно слідкувати за подіями дня з фронту також можете за допомогою нашої онлайн-трансляції — Війна — день 222: ЗСУ тиснуть окупантів у Херсонській області і продовжують наступ на сході.