ЗСУ просуваються і під Лиманом, і на Херсонщині: актуальні карти боїв в Україні

Ворог продовжує безуспішно атакувати на частини напрямків.

Українські військові продовжують просування як на східній частині фронту на Донеччині, так і на півдні на Херсонщині, прорвавши позиції росіян на північному сході області. У мережі з’явилися фото з українськими прапорами біля стел на Херсонщині, частину з населених пунктів звільненими поки що офіційно не названо.

У звіті Інституту вивчення війни повідомляється, що росіяни відступили зі своїх позицій на північний схід від Лимана. Імовірно вони поки що на позиціях у районі Кремінної та вздовж траси на Сватовому (Луганська область). Українські сили тим часом продовжують рухатися в їхній бік, звільнивши Торське неподалік Лимана.

Карта боїв в Україні

Схід України

Окрім просування українських військових у районі Лимана, від якого тікають окупанти, Сили оборони продовжують дії і в Харківській області, звільняючи населені пункти на схід від Куп’янська. Український прапор піднятий над Ківшарівкою.

Карта контрнаступу на сході

На Донеччині російські окупанти продовжили безуспішні спроби атакувати Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Одрадівку, Виїмку, Спірне, Невельське, Первомайське. Вони обстрілювали найближчі міста як з РСЗВ, а й мінометів, танків, артилерії.

Місця боїв з росією

Південь України

На цьому напрямку під вогнем окупантів опинилося понад 45 населених пунктів. Контрнаступ ЗСУ це не зупиняє — українські сили закріпили позиції у Золотій Балці та Хрещенівці. Вже офіційно підтверджено звільнення Архангельського та Миролюбівки. Російські джерела стверджують, що їхні війська відтіснили з Шевченківки та Любимівки.

Карта боїв на півдні України

Ворог продовжує атакувати міста та села на південному напрямку як ракетами, так і за допомогою безпілотників. Рано вранці було завдано удару, зокрема по Запоріжжю.

Як раніше розповідав "Телеграф", українські військові на півдні успішно відмінусовують як танки, так і гелікоптери окупантів. Що ж до успіхів на сході, то звільнення Лимана відкрило для ЗСУ великий простір для операцій.