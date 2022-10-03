Генерал назвав головну ознаку закінчення війни в Україні і розповів, що слід робити далі

Командувач Сил оборони України каже, що ЗСУ почали перехоплювати стратегічну ініціативу

Збройні сили України роблять все для того, щоб витіснити російських окупантів з наших територій. Про це свідчать й останні успіхи українських воїнів на Луганському напрямку, де росіян відкидають вглиб. Тим часом командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв заявив, що війна в Україні закінчиться повернення до кордонів 1991 року — а це означає повну деокупацію Криму, а також Донецької та Луганської областей.

Таку думку український генерал озвучив в ефірі телемарафону. Він зазначив, що головний маркер закінчення цієї війни — це коли ЗСУ будуть диктувати російським військовим свою точку зору щодо ведення бойових дій.

"Завершення війни — це відновлення кордонів станом на 1991 рік. Коли це станеться, складно прогнозувати, але щодня ми працюємо над тим, щоб максимально наблизити цей момент", — зазначив він.

При цьому Сергій Наєв переконаний, що по завершенню війни слід обов'язково укласти договір з країнами світу та РФ, щоб така агресія в Україні більш ніколи не повторилася.

Командувач Об'єднаних сил ЗСУ додав, що теперішній контрнаступ ЗСУ — це початок перехоплення стратегічної ініціативи, а от коли наші військові заберуть її повністю — це відчують всі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після перемоги ЗСУ у Лимані українській армії відкрилися нові можливості для проведення контрнаступу у бік Кремінної й далі на території Луганської області. Оптимісті прогнози експертів кажуть про те, що наші воїни можуть просунутися аж до Луганська. Є хороші новини й у Херсонській області, де в окупантів, судячи з усього, прорвано фронт.