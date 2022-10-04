Ілон Маск потрапив під роздачу через пост про Україну: мережа вибухнула жартами та мемами

Заява мільярдера викликала хвилю негативу в мережі

Американський мільярдер та винахідник Ілон Маск викликав неабиякі суперечки в мережі своїм "планом" завершення російського вторгнення в Україну.

У своєму посту в Твіттер він запропонував віддати Крим росії та провести повторні "референдуми" на окупованих територіях, але вже із залученням спостерігачів ООН. Звичайно така заява від Маска для багатьох стала несподіваною, а тому на мільярдера обрушився шквал критики.

Користувачі не стали відмовчуватися, а мережею розлетілося безліч мемів і жартів. "Телеграф" зібрав для читачів найкращі.

Після заяв Маска багато хто побачив у його словах наративи російської пропаганди, що стало приводом для створення тематичних зображень.

При цьому багато хто порівняв його позицію з незрозумілими заявами, які давав раніше Папа Римський.

Деякі також зобразили Маска як кума російського диктатора Віктора Медведчука.

Не стали користувачі мережі залишати поза увагою те, що на цю посаду відреагував і сам президент України Володимир Зеленський.

Нагадаємо, основним аргументом Маска було те, що населення росії утричі перевищує населення України, а тому наша країна нібито не зможе вистояти під час тотальної війни. Природно багато хто з ним не погодився.