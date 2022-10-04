Смертельний обстріл Харкова та скандал навколо Ілона Маска: 5 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас

На ранок вівторка, 4 жовтня, українці продовжують відстоювати свою незалежність на всіх фронтах.

"Телеграф" зібрав головні новини вечора і ночі, які ви могли пропустити.

Нічні обстріли

Завдали ракетних ударів по Харкову: у Холодногірському районі влучили у підприємство, була пожежа; у Новобаварському районі була пошкоджена критична інфраструктура, також була пожежа, загинула 46-річна жінка.

"Укрзалізниця" повідомляє, що внаслідок атаки була знеструмлена її мережа, проте затримки поїздів у Харкові мінімальні.

Скандал навколо Маска

Відомий винахідник Ілон Маск запропонував свою "формулу миру", за якою Україна могла би відмовитися від Криму і стати нейтральною заради миру та повернення інших територій.

Це зустріло дуже гостру реакцію України, але потішило росіян. Зокрема, заступник голови Ради безпеки рф дмитро медведєв заявив, що Маск "молодець" та гідний офіцерського звання.

Сам Маск в коментарях під критикою президента України Володимира Зеленського намагався пояснити свою позицію: "Я, як і раніше, дуже підтримую Україну, але переконаний, що масова ескалація війни завдасть великої шкоди Україні і, можливо, світу".

Акції Tesla втратили майже 9% вартості на фоні скандалу, — свідчать дані біржі Nasdaq.

Новенькі Хімарси

США мають оголосити у вівторок новий пакет допомоги, — він міститиме чотири пускові установки високомобільних артилерійських ракетних систем (HIMARS), які будуть передані негайно (а не через роки), повідомляє Reuters із посиланням на свої джерела.

Скільки отримала росія за українське зерно

Вкрадене росіянами українське зерно, яке було вивезене складними шляхами до Лівану та переоформлене через фальшиві декларації, було використане для отримання понад півмільярда доларів для підживлення військової машини путіна, — про це свідчить розслідування АР і PBS.

Що там на фронті?

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Виїмка, Майорськ, Спірне, Озерянівка, Бахмутське, Кам’янка та Тернові Поди.

Наразі карта бойових дій орієнтовно виглядає так:

Карта бойових дій Херсонська область 04.10.22

Карта бойових дій Доонбас 04.10.22

На Чорному морі шторм, через що вища мінна небезпека. У рф напоготові 9 кораблів, серед яких 5 ракетоносіїв з 32 ракетами типу "Калібр" на озброєнні, — повідомляє ОК "Південь".

Оперативно слідкувати за подіями з фронту також можете за допомогою нашої онлайн-трансляції — Війна — день 223: ЗСУ продовжують звільняти Херсонщину та знищують окупантів на Донбасі.