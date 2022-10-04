У Європі розповіли, чим зупинка війни загрожує Україні

Для росії та України припинити боротися означає різні речі

Стояти та дивитися як росія веде проти України "звірську загарбницьку війну" це стати співучасником масових вбивств, зґвалтувань та викрадень. Про те, що нейтралітету в цьому питанні не може бути, заявив австрійський віце-канцлер Вернер Коглер.

Його слова цитує "Укрінформ". Політик та голова партії "Зелені" зазначив, що зупинка війни означає абсолютно різне для росії та України. Якщо наша країна зупиниться, її знищать, вважає Вернер.

Він заявив, що якщо зупиниться росія — війна закінчиться і путін повинен це зробити та вивести війська. Але для подальшого розвитку ситуації та встановлення тривалого світу важливими є й умови припинення вогню.

Українські військові тим часом продовжують звільняти територію не договірним, а військовим шляхом. Вони просуваються як на півночі Херсонської області, так і Харківської та Донецької, ймовірно, вийшовши на кордон із Луганщиною. Звільнення Лимана відкрило для України широкі перспективи щодо деокупації. ЗСУ можуть дійти і до Луганська. У загальній перспективі контрнаступу можливі два розвитки подій, вважає військовий експерт, одна з яких — звільнення до 2023 року двох третин окупованої території.