Водії та волонтери: що варто пам’ятати чоловікам цих категорій при виїзді за кордон

Щоб мати можливість перетнути державний кордон, потрібно мати відповідний дозвіл

Поки в Україні працюють над можливістю дозволити виїжджати за кордон військовослужбовцям, чоловіки-волонтери та водії деяких категорій мають подібний привілей з початку повномасштабної війни. Проте виїжджати до іншої країни цим громадянам дозволено лише за наявності відповідного рішення, яке офіційно підтверджено відповідними органами.

Більше подробиць про виїзд за кордон чоловіків-водіїв та волонтерів нагадає "Телеграф", посилаючись на роз’яснення Держприкордонслужби України. Зазначимо одразу, що з водіїв вирушити до іншої країни можуть лише ті чоловіки, які займаються перевезеннями медичних вантажів, гуманітарної допомоги, а також людей (водії автобусів тощо). Також їхні особисті дані мають бути внесені до інформаційної системи "Шлях".

Отже, для того, щоб чоловіки-водії або волонтери могли перетнути кордон, їм знадобиться:

відповідне рішення про виїзд за кордон;

дані у системі "Шлях";

дотримуватися правил при перетині кордону.

Органами, які можуть дозволити чоловікові виїхати з країни без проблем, є: Мінінфраструктури, Київська міськвоєнна адміністрація, ОВА, військові чи правоохоронні органи, військові адміністрації, медустанови та відправники/одержувачі гуманітарки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, як військовозобов’язані можуть перетнути кордон, супроводжуючи хворого родича.

Також ми писали про те, хто зі спортсменів отримає дозвіл на виїзд із України.