Символ горя українців: де і як живе пес Крим після трагедії в Дніпрі

Тепер пса хочуть взяти під опіку громадяни інших країн

Нещодавно внаслідок чергового ракетного удару ворогів по житловим масивам міста Дніпро у ніч проти 29 вересня загинула ціла родина. Серед них — двоє дітей, їхня мама та бабуся. Живим залишився лише пес, який сидів на руїнах і плакав.

Сумну історію зі світлинами вбитого горем пса на кличку Крим опублікував у мережі міський голова Дніпра Борис Філатов. Тієї ночі дідусь був на роботі в нічну зміну, а чоловік матері – військовий, він захищає Україну в районі Лиману. Зараз він приїхав з фронту, щоб попрощатися зі своїми найріднішими людьми.

"Люди буквально випарувалися. Бабуся Алла, мама Наташа, дочка Василіса та хлопчик Іван. І маленький песик Джек. Ні. Я буду відвертим до кінця. Дехто не просто випарувався. Їх знайшли у сусідів на дахах. На сусідніх вулицях. А коли приїхали рятувальники, на руїнах сидів старий пес Крим. І вив", — розповів мер міста.

Пса знайшли на руїнах приватного сектору

Пізніше стало відомо, що через обстріл пес Крим отримав контузію. Його забрали працівники підприємства "Зооконтроль". Тепер собака знаходиться під наглядом у лікарів. Він оглух й має серцеву недостатність. Міські ветеринари колють пса серцевими препаратами, щоб нормалізувати його стан.

Історія собаки

У мережі пес став справжнім символом горя. Українська художниця Ольга Вільсон зобразила його на своєму малюнку, який опублікувала в Instagram. Картина облетіла весь Інтернет.

Малюнок пса Крима

Наразі в міській раді Дніпра кажуть, що охочих забрати пса до себе багато і не лише в Україні. До посадовців звернулись громадяни Бельгії, Німеччини, Великої Британії, Ізраїлю. У Дніпрі до місця загибелі родини приносять квіти та іграшки. Є там й ілюстрація з Кримом, яка стала символом горя українців.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, росіяни завдали ракетного удару по цивільній колоні автомобілей в околицях Запоріжжя — загинуло 25 осіб і 60 поранені. Телеграф опублікував ексклюзивні фотографії з місця подій.