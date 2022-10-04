Боєць ССО розповів, чим наступ на Херсонщині відрізняється від наступу на сході України

У ССО натякнули, що у росіян на Херсонщині вже утворилися котли

Українські військові роблять все можливе для звільнення Херсонської області від російської окупації та вірять у те, що це станеться найближчим часом. Втім, вони визнають, що там характер боїв має суттєву відмінність від ситуації на сході України.

Як розповів боєць Сил спеціальних операцій в інтерв’ю "РБК-Україна", якщо на східному напрямку українські військові при звільненні певної території могли одразу ставати в оборону, то на південному так не вийде.

Він зазначив, що в Херсонській області між селами може бути відстань 2-2,5 кілометра і при звільненні одного з них, ворог відразу починає обстрілювати його з артилерії. Тому в’їжджати до таких сіл категорично забороняється не лише населенню, а й волонтерам та журналістам.

"Бої тривають залежно від дальності прострілу ворожої артилерії", — сказав він.

За його словами, бійці ЗСУ зараз роблять все, щоб звільнити Херсонську область і впевнені, що це станеться найближчим часом.

"Зараз у напрямку Херсона йде наступ, багато окупантів взято в котел. Поки не говоритиму, в яких саме населених пунктах, щоб успішно пройшла операція", — додав він.

Як повідомлялося раніше, 2 жовтня стало відомо, що ЗСУ прорвали лінію оборони окупантів у Херсонській області. Станом на 4 жовтня відомо про те, що їм там вдалося звільнити кілька населених пунктів та суттєво відтіснити росіян.