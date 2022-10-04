Рус

Боєць ССО розповів, чим наступ на Херсонщині відрізняється від наступу на сході України

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
2115
Знищена російська техніка Новина оновлена 04 жовтня 2022, 22:30
Знищена російська техніка

У ССО натякнули, що у росіян на Херсонщині вже утворилися котли

Українські військові роблять все можливе для звільнення Херсонської області від російської окупації та вірять у те, що це станеться найближчим часом. Втім, вони визнають, що там характер боїв має суттєву відмінність від ситуації на сході України.

Як розповів боєць Сил спеціальних операцій в інтерв’ю "РБК-Україна", якщо на східному напрямку українські військові при звільненні певної території могли одразу ставати в оборону, то на південному так не вийде.

Він зазначив, що в Херсонській області між селами може бути відстань 2-2,5 кілометра і при звільненні одного з них, ворог відразу починає обстрілювати його з артилерії. Тому в’їжджати до таких сіл категорично забороняється не лише населенню, а й волонтерам та журналістам.

"Бої тривають залежно від дальності прострілу ворожої артилерії", — сказав він.

За його словами, бійці ЗСУ зараз роблять все, щоб звільнити Херсонську область і впевнені, що це станеться найближчим часом.

"Зараз у напрямку Херсона йде наступ, багато окупантів взято в котел. Поки не говоритиму, в яких саме населених пунктах, щоб успішно пройшла операція", — додав він.

Як повідомлялося раніше, 2 жовтня стало відомо, що ЗСУ прорвали лінію оборони окупантів у Херсонській області. Станом на 4 жовтня відомо про те, що їм там вдалося звільнити кілька населених пунктів та суттєво відтіснити росіян.

Теги:
#Україна #Росія #Херсонська область #ССО