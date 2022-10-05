Війна — день 224: просування ЗСУ на Донбасі та стрімкий наступ на Херсонщині
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 590
Оперативно про головне 5 жовтня
Російське вторгнення в Україну триває вже 224 дні. ЗСУ після звільнення Лимана продовжують звільняти від окупації решту Харківської області і ймовірно вже почали наступ на Луганську. Хороші новини надходять і з Херсонської області, де вже офіційно підтверджено звільнення низки населених пунктів, при цьому в ЗМІ вже з’явилася інформація, що в деяких місцях росіяни вже потрапили до котлів.
У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 5 жовтня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.
00:00 Країни ЄС погодили новий пакет санкцій проти росії, в якому серед іншого передбачено обмеження цін на російську нафту
Нагадаємо, інформація про те, що відбувалося 2 жовтня, доступна у матеріалі: "Війна — день 221: росія загрожує ядерною зброєю, а ЗСУ зачистили Лиман"
Дані за 3 жовтня доступні у зведенні: "Війна — день 222: ЗСУ тиснуть окупантів у Херсонській області і продовжують наступ на сході"
А про те, що відбувалося 4 жовтня, читайте у трансляції: "Війна — день 223: ЗСУ продовжують звільняти Херсонщину і знищують окупантів на Донбасі"