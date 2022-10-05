Російська оборона на півдні руйнується, ЗСУ просуваються: актуальні карти боїв в Україні

Українську землю очищають від окупантів і на півдні, і на сході

Українські військові продовжують успішно просуватися на Херсонщині, не зупиняючи наступ на сході. Їм удалося звільнити кілька населених пунктів на східному березі Інгульця. Росіяни відступають на південь у бік Херсона.

Як зазначається у звіті Інституту вивчення війни, росіян відтіснили у районі Берислава на південь від кордону Херсонської та Дніпропетровської областей. Триває контрнаступ і в районі річки Оскіл у Харківській області.

У Луганській області Сили оборони України все більше загрожують російським, але на Донеччині ворог продовжує атакувати по землі.

Карта боїв в Україні

Схід України

Контрнаступ ЗСУ триває на сході Харківщини, на захід від Сватового на 30 км. Війська геолокували у Богуславці та Борівській Андріївці на лівому березі Оскола. Як зазначають аналітики, такі успіхи одночасно із просуванням на східному березі річки не дозволяють росіянам використовувати річку як лінію оборони. Ворог, як і раніше, контролює трасу Сватово-Кременна, але в районі вже діє українська розвідка. Російські війська готуються обороняти Сватове та намагаються зміцнити позиції вздовж траси. За даними генштабу ЗСУ, окупанти атакували в районі села Стрілеча у Харківській області.

Карта контрнаступу на сході України

На Донеччині тривають російські атаки в районі Сіверська, Бахмута, Авдіївки. В останньому напрямку в районі Першотравневого та Невельського окупанти можуть атакувати, щоб посилити контроль росії над аеропортом Донецька. Атаки окупантів відбиті у населених пунктах Зелене, Майорськ, Спірне, Зайцеве, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Новомихайлівка та Вугледар. Вони бояться, що розпочнеться контратака на лінії фронту у східній частині Донецької та західної частини Запорізької області.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Значні успіхи українського контрнаступу на півдні України продовжуються. Вдалося звільнити населені пункти, серед яких Давидів Брід, Велика Олександрівка та інші. Також є інформація про просування ЗСУ та інші населені пункти, але офіційного підтвердження від Генштабу поки немає. Зокрема, під контролем ЗСУ може бути частина Дудчан, які розташовані на трасі на західному березі Дніпра у районі Берислав-Нова Каховка.

Частина російських джерел заявляє, що північно-східна ділянка російської лінії фронту на Херсонщині обрушується вздовж Каховського водосховища. Росіяни тим часом намагаються розширити контроль на північний захід від Херсона, атакувавши Тернові Поди на Миколаївщині.

Щоб підтримати контрнаступ, українські військові не припиняють віддалені артилерійські удари по мостах, місцях збирання ворога та транспорту.

Карта контрнаступу на півдні

Росіяни продовжують обстріл у всій лінії фронту. Крім стрілецької зброї використовують класичну авіацію та іранські безпілотники.

Як раніше писав "Телеграф", обрушити Луганський напрямок на фронті можна захопленням двох великих міст — Сватового та Старобільська, до одного з яких ЗСУ вже наближається. Поки військові борються на фронті, російські окупанти ціляться в тили — Київщиною вдарили іранськими безпілотниками.