Атака на Київщину та успіхи ЗСУ: 5 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас

Ніч на середу, 5 жовтня, знову видалася неспокійною для українців, проте незважаючи ні на що дуже тішать останні новини з фронту.

"Телеграф" коротко зібрав найцікавіше за вечір та ніч.

Нічні обстріли

Серед ночі ворог двічі спрямував дрони-камікадзе на Білу Церкву, здійснили обстріл об’єкта інфраструктури міста, почалася пожежа. За попередніми даними є один потерпілий.

Ввечері загарбники двома ракетами С-300 завдали ракетний удар по Березнегуватській громаді Миколаївщини.

У Байдена прокоментували заяви Ілона Маска щодо миру в Україні

Адміністрація президента США не підтримує ідеї щодо врегулювання війни в Україні, висловлені керівником Tesla Ілоном Маском, і продовжують дотримуватися принципу "нічого про Україну без України", — заявив прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Іран відхрестився від допомоги росії

В Ірані офіційно заперечують постачання росії дронів, які активно використовуються загарбниками у війні проти України, і займають позицію нейтралітету та невтручання, — каже речник МЗС Ірану Насер Канаані.

І знову Оленівка

Місія ООН із розслідування теракту не може вирушити на територію слідчого ізолятора в Оленівці Донецької області через відсутність гарантій безпеки, — офіційно пояснив відсутність зсувів у справі генсек організації Стефан Дюжаррік.

Що там на фронті?

ЗСУ звільнили вже близько 50 населених пунктів у Херсонській області, проте ситуація стабілізована і оприлюднені назви поки тільки восьми з них.

Також, як стверджує президент Володимир Зеленський, є звільнені населені пункти у Харківській, Луганській та Донецькій областях.

Оперативно слідкувати за подіями з фронту також можете за допомогою нашої онлайн-трансляції — Війна — день 224: просування ЗСУ на Донбасі та стрімкий наступ на Херсонщині.