Виїзд студентів за кордон: кому дозволено і заборонено покидати Україну

Правила перетину кордону багато в чому змінилися останнім часом, але українські студенти цьому абсолютно не радіють

У середині вересня українським студентам, які навчаються в іноземних університетах, заборонили вільний виїзд за кордон. Обмеження, звичайно ж, торкнулися хлопців, які є військовозобов’язаними, але водночас не можуть бути призвані на фронт через свій статус. Це відразу породило хвилю обурення, а також спричинило створення петиції до президента України, яка вже зуміла набрати потрібну для розгляду кількість голосів.

"Телеграф" розповість, з якими вимогами молодь звернулася до глави держави та кому зі студентів іноземних вишів все ще дозволено перетинати кордон.

Тонкощі петиції

Автором колективного "крику душі" став Тарас Сивуха, який окреслив головні проблеми, з якими зіткнулося українське студентство. Він наголосив, що розуміє всі нюанси воєнного стану, а також несумлінних співвітчизників. Через останніх, до речі, заборона і з’явилася — деякі громадяни підробляли документи про навчання за кордоном, щоб мати можливість "вислизнути" з України в такий непростий час. При цьому Сивуха вважає, що дії представників Держприкордонслужби не завжди є законними.

"Державні служби України відповідають на це відкритим свавіллям і порушенням чинних норм законодавства, — пише хлопець. — На багатьох реальних студентів здійснюється психологічний тиск або їм відкрито погрожують".

Петиція набрала потрібну кількість голосів

Представник студентства закликав Зеленського знову офіційно дозволити перетинати кордон студентам-чоловікам віком від 18 до 60 років, які навчаються в інших країнах. До загального переліку він включив тих, хто отримує ступінь бакалавра, магістра та аспіранта. При цьому Тарас Сивуха не робить різниці — чи став чоловік студентом до повномасштабного вторгнення рф чи вже після.

"Кожен має право на освіту та наукову чи творчу самореалізацію незалежно від віку чи статевої приналежності громадянина", — наголосив студент, закликаючи не перетворюватися в плані дотримання прав людини на росію.

Станом на 11:15 середи, 5 жовтня, під петицією залишили свої голоси 25 155 осіб. Тепер звернення має розглянути Зеленський.

Кому ще можна покидати країну?

Зазначимо, що не всім студентам закордонних вишів скасували можливість виїхати на навчання. Є кілька винятків. Загалом це отримувачі вищої освіти, асистенти-стажери, а також аспіранти та докторанти. Усіх їх поєднує те, що вони навчаються або на денному стаціонарі, або за дуальною формою, а на момент оголошення загальної мобілізації в Україні не встигли виїхати за кордон, щоби продовжити навчання.

Як можна оскаржити відмову прикордонної служби щодо виїзду в іншу країну, "Телеграф" вже детально розповідав, посилаючись на роз’яснення юристів.

Також ми писали, що залишати Україну можуть дозволити чинним військовослужбовцям.