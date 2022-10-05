Ампутація та довічне: зрадника-поліцейського наздогнала карма на Харківщині

Чоловіку відірвало ногу після того, як той наступив на російську міну

Під час окупації багатостраждального міста Ізюм, що в Харківській області, один із колишніх правоохоронців вирішив перейти на сторону окупантів. Зрадник допомагав так званій "народній міліції" розшукувати українських патріотів, після чого над ними проводили жорсткі тортури. Проте, тікати від карми тривалий час колаборанте все ж не вдалося.

Як у середу, 5 жовтня, повідомили у пресслужбі поліції Харківщини, ізюмський зрадник спільно з представниками так званої "народної міліції" патрулював місто та "здавав" кураторам патріотично налаштованих жителів. Після окупанти починали перевіряти цих людей, зазвичай, застосовуючи до них жорсткі тортури.

Після того, як український Ізюм було деокуповано, місцеперебування колаборанта було встановлено. Зловмисник намагався втекти під час затримання, проте наступив на, закладену росіянами міну. В результаті вибуху, йому відірвало частину ноги. Чоловіку надали медичну допомогу та затримали.

У відділі комунікації також зазначають, що наразі за вказаним фактом вже відкрито кримінальне провадження за частиною 2-ю статтею 111 щодо державної зради. Якщо провина чоловіка буде доведена, йому може загрожувати покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Псевдоправоохоронцю вже повідомили про підозру.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у селі під Чугуєвом правоохоронці виявили військового армії так званої "луганської народної республіки", який переодягнувся у цивільний одяг та ховався у покинутих будівлях та лісі від покарання за вчинені злочини.