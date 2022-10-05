ЗСУ чекають контрнаступу окупантів – про що говорять снаряди RAAM, які отримає Україна?

Чому постачання RAAM може говорити про можливість наступу

Незабаром в Україну надійде озброєння з нового пакету військової допомоги від США, до якого увійдуть 32 гаубиці калібру 105 і 155 мм, 200 машин MaxxPro типу MRAP, понад 100 тисяч снарядів і мін до мінометів, патрони до стрілецької зброї та багато іншого, загалом на 625 млн. дол.

Як пояснили в міністерстві оборони США, список складався, виходячи з потреб України. Про це повідомляє сайт Пентагону.

У цьому переліку привертає увагу 1000 155-мм пострілів дистанційних протитанкових мінних комплексів або скорочено RAAM.

RAAM або Remote Anti-Armor Munition являє собою снаряд, всередині якого розміщуються 9 протитанкових мін М70, кожна вагою 2 кг з яких 800 грамів припадають на заряд вибухівки. Міна призначена для підриву ворожої бронетехніки під час проходження над нею. Сама міна зазвичай не підлягає витягу і тому самоліквідується за кілька діб після установки.

Одним пострілом RAAM можна встановити 9 мін М70 на відстань до 16 кілометрів, тим самим швидко встановивши мінне поле на шляху просування ворожої техніки.

RAAM

Оскільки протитанкові міни у складі RAAM є скоріше оборонною зброєю, можна припустити, що ЗСУ очікують на можливість контрнаступу окупантів і тому бажають мати зброю, що дозволяє оперативно створити мінний заслін на шляху ворога.

Втім, RAAM може стати в нагоді і в наступі ЗСУ при оточенні противника, щоб швидко поставити мінний заслон на шляху можливого відходу ворога. Оскільки міни самі ліквідуються за кілька діб, вони не загрожуватимуть власної техніки при звільненні території.

З іншого боку, вперше RAAM було отримано ЗСУ ще у вересні, проте контрнаступу окупантів так не було, навпаки, росіяни біжать як на півдні – на Херсонщині, так і на півночі – Луганщині.