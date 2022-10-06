Потужний обстріл Запоріжжя та неймовірна підтримка США: 5 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас

Ранок четверга, 6 жовтня, став зовсім неспокійним для жителей низки міст України, особливо для запорожців.

"Телеграф" зібрав головні новини за вечір та ніч.

Нічні обстріли

Більше всього постраждало Запоріжжя, — сім ракет ударили по житловому району, зруйновані цілі під'їзди, горять будинки, під завалами є люди.

Також росіяни обстріляли інфраструктурний об'єкт в Основ'янському районі Харкова, зайнялася пожежа, — мер Ігор Терехов.

Одеську та Миколаївську область атакували дрони-камікадзе, шість штук збили засоби ППО.

Успіхи ЗСУ на фронті

Збройні сили України звільнили ще три населені пункти Херсонщини, заявив президент Володимир Зеленський.

Орієнтовна карта бойових дій у Херсонській області 06.10.2022

Також український стяг підняли над шістьома населеними пунктами Луганщини, розповів голова ОВА Сергій Гайдай.

Орієнтовна карта бойових дій у Луганській області 06.10.2022

Американці підтримують передачу зброї до України

Наразі 73% американців вважають, що США мають надалі підтримувати Україну, попри погрози рф застосуванням ядерної зброї, і дедалі більше "за" надання зброї.

Цікаво, що якщо дивитися по партіям, то Україну підтримують 81% демократів та 66% республіканців.

Ігри КНДР

Спершу Північна Корея наробила галасу, запустивши ракету на максимальну у своїй історії відстань над територією Японії. У відповідь США та Південна Корея провели свої показові випробування, після чого Штати обговорили у Раді Безпеки ООН "заходи протидії".

Але це не спинило КНДР, — вона запустила ще дві балістичні ракети малої дальності в бік своїх східних вод, у напрямку Японії.

Ситуація у Чорному морі

У Чорному морі маневрує 10 кораблів рф, серед яких п'ять ракетоносіїв з більш ніж 30-ма ракетами типу "Калібр" на озброєнні, — повідомляє оперативне командування "Південь".

Оперативно слідкувати за подіями з фронту також можете за допомогою нашої онлайн-трансляції — Війна — день 225: ЗСУ звільняють Луганщину, а окупанти б’ють по мирних містах.