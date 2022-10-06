Потужний обстріл Запоріжжя та неймовірна підтримка США: 5 новин, які ви могли проспати
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Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас
Ранок четверга, 6 жовтня, став зовсім неспокійним для жителей низки міст України, особливо для запорожців.
"Телеграф" зібрав головні новини за вечір та ніч.
Нічні обстріли
Більше всього постраждало Запоріжжя, — сім ракет ударили по житловому району, зруйновані цілі під'їзди, горять будинки, під завалами є люди.
Також росіяни обстріляли інфраструктурний об'єкт в Основ'янському районі Харкова, зайнялася пожежа, — мер Ігор Терехов.
Одеську та Миколаївську область атакували дрони-камікадзе, шість штук збили засоби ППО.
Успіхи ЗСУ на фронті
Збройні сили України звільнили ще три населені пункти Херсонщини, заявив президент Володимир Зеленський.
Також український стяг підняли над шістьома населеними пунктами Луганщини, розповів голова ОВА Сергій Гайдай.
Американці підтримують передачу зброї до України
Наразі 73% американців вважають, що США мають надалі підтримувати Україну, попри погрози рф застосуванням ядерної зброї, і дедалі більше "за" надання зброї.
Цікаво, що якщо дивитися по партіям, то Україну підтримують 81% демократів та 66% республіканців.
Ігри КНДР
Спершу Північна Корея наробила галасу, запустивши ракету на максимальну у своїй історії відстань над територією Японії. У відповідь США та Південна Корея провели свої показові випробування, після чого Штати обговорили у Раді Безпеки ООН "заходи протидії".
Але це не спинило КНДР, — вона запустила ще дві балістичні ракети малої дальності в бік своїх східних вод, у напрямку Японії.
Ситуація у Чорному морі
У Чорному морі маневрує 10 кораблів рф, серед яких п'ять ракетоносіїв з більш ніж 30-ма ракетами типу "Калібр" на озброєнні, — повідомляє оперативне командування "Південь".
Оперативно слідкувати за подіями з фронту також можете за допомогою нашої онлайн-трансляції — Війна — день 225: ЗСУ звільняють Луганщину, а окупанти б’ють по мирних містах.