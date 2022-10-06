росія стала головним постачальником зброї для України: скільки техніки затрофеїли ЗСУ (інфографіка)

Танки та бойові машини швидко чистять від Z-символів, ремонтують та відправляють на передову – допомагати звільняти українські землі

Тим, що українські військові захоплюють трофейну техніку під час контрнаступу вже мало кого здивуєш. Однак той факт, що росія стала найбільшим "постачальником" озброєння для ЗСУ, справді вражає. Тим не менш, так і є — адже за останні тижні наші захисники змогли отримати лише понад 400 (!) танків противника.

Детальну аналітику опублікувало видання The Wall Street Journal. Журналісти зазначають, що дуже велика кількість російської техніки почала працювати проти самих загарбників, особливо на сході України.

Початковим джерелом російських танків, БМП та іншого озброєння став стрімкий контрнаступ ЗСУ на Харківщині. Росіяни залишали свою техніку десятками, намагаючись вберегти життя та тікали на швидшому транспорті.

Частина російської техніки була готова до негайного використання, а інша ремонтується для повернення на фронт. Танки, транспортні засоби та гармати, які надто пошкоджені, щоб їх врятувати, розбираються на запчастини. Важливо й те, що росія також залишила велику кількість радянських стандартних артилерійських снарядів, які майже закінчились в Україні", — пише WSJ.

Інфографіка щодо захопленої та поставленої в Україну техніки

Найімовірніше, все це "добро" буде використано українською армією при подальшому просуванні на сході України, включаючи нинішній наступ у Луганській області. Варто зазначити, що разом із озброєнням, яке росіяни кинули на півночі країни, відступаючи навесні, загальна кількість трофейної російської техніки перевищила кількість зброї, передану ЗСУ західними партнерами.

Звичайно ж, іноземне озброєння набагато потужніше та точніше, але й російська техніка не пропаде. За окремими даними, у розпорядженні України зараз перебуває понад 400 російських танків, 92 самохідних гаубиць, 448 бойових машин піхоти, 195 броньовиків та 44 системи залпового вогню.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, у чому важливість затрофеованої радіолокаційної системи "Зоопарк" і як ЗСУ можуть її використати проти росіян.

Також ми писали про те, чим особлива командно-штабна машина "Чайка", яка також дісталася українським воїнам після деокупації територій.