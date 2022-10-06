Час грає на користь ЗСУ: чи оговтається рф від контрнаступу — прогноз генерала

Микола Маломуж розповів "Телеграфу" про слабкі місця окупантів на фронтах

Окупаційні війська рф здебільшого до зими намагатимуться утримати вже зайняті позиції на півдні та сході України без активних наступальних дій на деокуповані райони, укріплюючи лінії оборони та залучаючи резерви і техніку.

Такий прогноз "Телеграфу" озвучив генерал армії, ексглава Зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, коментуючи скандальну заяву спікера президента рф дмитра пєскова, що, мовляв, росія знову захопить деокуповані території України після успішних контрнаступів ЗСУ.

"Думаю, що сьогодні на нашу користь грає час, хто матиме перспективу ефективних дій і, наприклад, наступальних операцій зі створенням передумов до більш стратегічного наступу. Це як раз дасть передумови не тільки для наступу, але уже й звільнення територій більш ефективно, об'єднуючи потужні сили, як на сході (в першу чергу Луганський напрямок — Лисичанськ-Сєвєродонецьк), так і на півдні, замкнувши угрупування рф біля Херсону. Це як раз той формат, який сьогодні дозволить звільняти наші території. А не навпаки. росія не буде їх "звільняти", — прогнозує він.

Як відмічає офіцер, на перспективу важлива умова для успіху ЗСУ — наскільки швидко військові рф зараз оговтаються та підтягнуть свої резервні частини, в тому числі із залученням мобілізованих, адже "вони вже їх у 80 центрах готують по всій росії, оскільки побачили, що необстріляні військові навпаки створюють їм великі проблеми".

"Тому, якщо ми говоримо про два-три місяці, зрозуміло, чому додаткові резерви підтягуються. Вони ще будуть тримати позиції і стримувати наші наступальні операції, щоб створити лінію оборони на зиму й тримати умовну ділянку території на Запоріжжі, на Херсонщині, можливо на Донеччині-Луганщині. Але це вже окремі осередки/регіони, де вони укріплять позиції за рахунок підтягнутих нових резервів, чергових мобілізованих зі старою технікою, яку знімають зараз зі зберігання, а також з новою технікою високоточною, що вони намагалися чи планували продати за кордон. Наприклад, танки Т-90, деякі ракетні комплекси. І також те все, що вони можуть зібрати з усієї росії", — зазначає Маломуж.

Нагадаємо, раніше російський президент володимир путін видав чергову порцію брехні стосовно причин війни проти України, а також проведення так званих "референдумів" на тимчасово окупованих українських територіях, що потім послужило нібито підставами для їхньої анексії.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, Збройні сили України почали активне просування в Луганській області. Інститут вивчення війни публікував карти основних напрямків наступу.