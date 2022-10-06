Росіяни вперше за півтора місяця використали Білорусь для удару по Україні: подробиці

Удар обійшовся без жертв та постраждалих

Російські окупанти зранку у четвер, 6 жовтня, атакували ракетами не тільки Запорізьку область, де не обійшлося без жертв, але й завдали удару по території Хмельницької області. Останній обстріл був здійснений з території Білорусі.

Як передає "Українська правда", інформацію про удар з боку Білорусі підтвердив заступник начальника головного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов та речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

У Генштабі зазначили, що востаннє росіяни атакували Україну з боку Білорусі понад місяць тому.

"Сьогодні зранку 4 літаки Ту-22 М3 стратегічної авіації країни агресора з повітряного простору Білорусі завдали авіаційний удар по території України. Попереднє застосування авіації з цього напрямку було 28 серпня", — заявив Громов.

А у Повітряних силах додали, що з території Білорусі росіяни завдали удару по території Хмельницької області, використавши ракети X-22. Приліт зафіксували у Шепетівському районі Хмельниччини. Обійшлося без жертв, однак одна з ракет впала поряд з інфраструктурним об'єктом, а інша — на пустирі.

Голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій з цього приводу додав, що після прильоту також було зафіксовані незначні пошкодження деяких навколишніх будинків, однак жертв та постраждалих немає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що зранку 6 жовтня росіяни завдали 7 ракетних ударів по житлових багатоповерхівках Запоріжжя, де на той момент були люди. Будівлі зазнали значних руйнувань. Є постраждалі та загиблі.