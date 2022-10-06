Резніков оцінив наслідки застосування ядерної зброї росією

Міністр вважає, що росія просто лякає Україну і світ

Імовірність завдання ядерного удару по Україні з боку росії існує, але вона незначна.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час онлайн-конференції Forbes "Без рожевих окулярів: бізнес та держава під час війни". Він зазначив, що стан ядерного озброєння рф є загадкою навіть для самих росіян. Міністр додав, що західні партнери жорстко попередили Москву про наслідки застосування навіть тактичної ядерної зброї.

"Мало того, ми отримали чіткі сигнали від наших партнерів, Білого дому на найвищому рівні, що вони провели теж певні консультації і надіслали досить чіткі, досить жорсткі сигнали у Кремль, що застосування ними навіть тактичної ядерної зброї призведе до відкриття останнього руйнівного напряму щодо Росії, і вже шансів у Росії повернутися взагалі в клуб країн, яким узагалі хтось тисне руку, не залишиться, і будуть відповідні жорсткі реакції", — заявив Резніков.

Міністр зазначив, що технічний стан ядерної зброї росії досить сумнівний, адже за даними другого президента України Леоніда Кучми, термін дії всього ядерного потенціалу минув ще в XX столітті.

"Коли в останній раз росіяни випробування робили ядерне? У 90-ті роки, у Казахстані на відповідному полігоні. Тобто з 90-х років вони жодних випробувань не проводили, носії у них є, ядерні запаси у них є, але як воно вмикається, літає і спрацьовує — не знає ніхто, і вони зокрема", – сказав міністр.

Резніков вважає, що росія не буде застосовувати ядерне озброєння ні в Чорному морі (через близькість країн НАТО), ні на лінії фронту (є можливість потрапити по своїх).

Нагадаємо, в рф зафіксували ешелон з "ядеркою", який рухався у напрямку України.

Раніше ексглава ЦРУ оцінив, як США відповість на ядерний удар рф.