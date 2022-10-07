Нічні обстріли та нові заяви США по ядерці: 5 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас

Ніч на п'ятницю, 7 жовтня, знов не була тихою для українців, зокрема, знову атакували іранські дрони "Shahed-136".

"Телеграф" зібрав головні новини вечора та ночі.

Нічні обстріли

Вночі ворог вперше атакував Запоріжжя дронами-камікадзе "Shahed-136". Руйнувань зазнали об’єкти інфраструктури в двох районах Запоріжжя. За попередньою інформацією, є один постраждалий, його ушпиталено.

Також був серйозний обстріл Нікополя на Дніпропетровщині.

Вчора серйозно обстрілювали Сумщину, — за день було 9 обстрілів прикордонних населених пунктів. Понад 150 приходів.

Сильно боятися дронів-камікадзе не варто

Використання рф іранських безпілотників "Shahed-136" навряд чи істотно вплине на хід війни, — такого висновку дійшли експерти американського Інституту вивчення війни (ISW).

БПЛА істотно поступаються системам HIMARS і не здатні переламати хід війни, їх використовують з метою терору цивільного населення.

Що там по ядерці?

У Пентагону немає інформації, що президент рф володимир путін ухвалив рішення про застосування ядерної зброї: "Не маємо жодної інформації, яка змусила б нас змінити нашу позицію стратегічного стримування".

Крім того, США не розглядають наразі можливості розміщення ядерної зброї в Польщі.

"США наразі не мають планів розгортати ядерну зброю на територіях країн-членів, які приєдналися до НАТО після 1997 року", — каже заступник речника Держдепу США Ведант Пател.

Захоплення рф ЗАЕС безглузде та нікчемне

Будь-які рішення та намагання росії перевести Запорізьку станцію у нібито свою власність є нікчемними і, відверто кажучи, безглуздими, — про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

Успішна операція США в Сирії

США висадили з гелікоптера десант у Сирії, ліквідувавши постачальника зброї "ІДІЛ", — ціллю рідкісної спецоперації був Раккан Вахід аль-Шамрі.

Згодом США завдали удар з дрона по іншій локації, ліквідувавши ще двох ватажків "ІДІЛ".

Оперативно слідкувати за подіями дня з фронту також можете за допомогою нашої онлайн-трансляції — Війна — день 226: ЗСУ вдалими атаками "вітають" путіна з ювілеєм.