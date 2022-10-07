"Невмотивоване "м'ясо": ветеран пояснив, чому Україні не варто боятися наступу рф після мобілізації

Ветеран переконаний, що офіційні дані щодо втрат росіян в Україні суттєво применшені

Російський президент володимир путін оголосив про часткову мобілізацію в росії, аби хоча б частково стримати наступальній дії українських Збройних сил. Проте навіть додаткових кількох тисяч російських "мобіків" не вистачить для того, щоб сформувати ударне угруповання, котре пішло б у наступ на півночі України.

Відповідну інформацію в інтерв'ю спеціально для "Телеграфу" розповів ветеран російсько-української війни, керівник військового відділу фонду "Повернись живим" Андрій Римарук, коментуючи часткову мобілізацію у рф та побоювання українців щодо цих заходів. За його словами, офіційні втрати росіян в Україні значно применшені, мовляв, агресор втратив на війні з близько половини із тієї кількості бійців, які вторглися на українські території в лютому.

"Йде 8-й місяць з початку відкритої війни. За офіційною статистикою, за цей час ми знищили понад 60 тисяч російських військовослужбовців. І це тільки вбитих, не рахуючи санітарні втрати – поранені, з підірваним здоров'ям тощо. Тобто можна сміливо приплюсувати ще щонайменше 60 тисяч вибитих кадровиків. І додати ще тисяч 15-20 різного роду найманців, а також загиблих на території рф та в Криму – у згорілих військових частинах, на військових складах тощо. Тобто загальні втрати в живій силі в росії склали близько 130-140 тисяч особового складу. Це рівно половина того, що напало на Україну у лютому", — пояснив він.

Римарук переконаний, що саме через потужні втрати у росії й оголосили мобілізаційні заходи. Він зазначає, що таким чином російський диктатор намагається поповнити свої війська і хоча б якось стримати наступ українців. Водночас цих людей навряд чи вистачить для того, аби сформувати ударне угруповання, яке пішло б на Україну з півночі або вирушило в контрнаступ.

За його словами, навіть попри велику кількість російських "мобіків", вони все ж залишаються ненавченими солдатами. Крім того, у війні з українцями росія втратила дуже багато бойової техніки, на поповнення якої їй потрібні місяці. Тож рф просто не вистачить сил і можливостей, аби гідно екіпірувати мобілізованих та заповнити завдані в Україні втрати.

"Те, що на нас кинуть просто свіжозабритих стрільців, тупо "гарматне м'ясо", яке кремль тисячами спалюватиме в цій війні. Вже спалює. За 10 днів після оголошення цієї мобілізації наші військові почали брати в полон перших російських "мобіків" – у Харківській області. Це показник того, що їх не готують. Їх просто абияк одягають, дають у руки зброю і практичні відразу відправляють на фронт. Що для нас добре. Таке невмотивоване та непідготовлене "м'ясо" ми ударно викошуватимемо", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що за словами ветерана Андрія Римарука українські Збройні сили завдяки останнім успіхам та деморалізації росіян, спромоглися перейти до наступу у Харківській та Херсонській областях.