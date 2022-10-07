Україна може продавати газ? У Нафтогазі зробили сміливий прогноз

Низка заходів має бути вжита до наступного року

За умови відсутності атак росії на інфраструктурні об’єкти України, можна було б пройти нинішній опалювальний сезон без імпорту газу, а після його завершення розпочати експорт. Компанія "Нафтогаз" вже активно готується до цього.

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна". Він вважає, що імпорт газу нам цієї зими необхідний, адже можуть бути критичні пошкодження інфраструктури, яку рф спеціально руйнує. Без таких додаткових обсягів імпорту можна було б справитися, але не в стані повномасштабної війни.

"Якби не було такого ризику, як і ризику холодної зими, то в принципі могли б пройти зиму без додаткових обсягів імпорту, залишившись на тих обсягах, які ми вже імпортували, а це 200 млн куб. м. А вже починаючи з сезону закачки ми можемо переходити взагалі до експорту газу", — розповів Вітренко.

Крім того, що для виконання такої мети слід перейти з природного газу на біомасу й теплові насоси в центральному опаленні. "Нафтогаз" розпочав проекти будівництва в Україні 9 ТЕЦ на біомасі, і вже в листопаді запустить ТЕЦ в Охтирці, а далі поступово всі інші – зокрема, в Житомирі, Львові.

"Водночас наступного року ми будемо займатися тим, що й приватні компанії – виробництвом біометану, знов-таки з біомаси. Потенціал для вироблення біометану величезний – до 10 млрд куб. м на рік. Для того, щоб вийти на такий рівень, потрібні роки, але все одно вже наступного року ми можемо вийти принаймні на 0,5 млрд куб. м біометану", – додав голова "Нафтогазу". Він вважає, що цей та інші заходи призведуть не тільки до можливості спокійно провести наступний опалювальний сезон, а й почати експорт газу.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, зима для українців буде важкою — треба буде економити на газі через захмарні ціни.