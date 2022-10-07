Політичне завершення війни в Україні можливе: експерт назвав три головні фактори

На капітуляцію ворожої армії поки розраховувати не варто

Не дивлячись на те, що російська армія зазнає поразки у протистоянні Збройним силам України, сподіватися на остаточну капітуляцію ворога не варто. Ба більше, такого сценарію закінчення війни не бачить і міжнародна спільнота. Однак, можливе політичне вирішення ситуації, яке відбудеться після того, як Путін відійде від влади. Такий прогноз озвучив політолог Андрій Вігірінський у коментарі "24 каналу".

За його словами, російська армія може зазнати остаточної поразки у війні проти України, однак це не означатиме повну капітуляцію ворога. А що стосується політичного рішення про завершення війни, то за правління Путіна політолог не бачить його можливим.

"Питання взяття політичних зобов'язань і формалізація завершення війни навряд чи можлива при владі Путіна. Людина, яка протягнула зміни до Конституції, аби приєднати до Росії анексовані території іншої країни, не буде вести перемовин", – заявив Вігірінський.

При цьому він додав, що завершення війни в Україні можливе за трьох умов:

Чітко пропрацьованого документа, який підпише Україна.

Створення договору про завершення війни, у якому мають бути прописані гарантії безпеки для України, обговорені з українськими партнерами та союзниками.

Найголовніше — щоб від РФ документ підписував легітимний та договороздатний представник, а не Путін.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Сили оборони України продовжують тиснути російських окупантів на всіх фронтах. Контрнаступ триває на сході Харківщини — в основному під Куп’янськом. Крім того, є успіхи у наших захисників вздовж траси Кремінна-Сватове, що проходить на Луганщині. Неспокійно і в Донецькій області — там росіяни намагаються давити силою і навіть подекуди під Бахмутом досягли успіху в цьому. А на Херсонщині у росіян справжня паніка через недавню втрату стратегічно важливих пунктів.