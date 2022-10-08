Повторний наступ військ рф на Київ можливий: Наєв зробив важливу заяву

Для формування угруповання для штурму столиці окупантам знадобиться 2-3 місяці

Командувач Об’єднаними силами ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, який заявляв раніше про те, що війна має закінчитися виходом українських військ до кордонів 1991 року, вважає, що повторний наступ ворога на Київ можливий.

Про це він заявив в ефірі національного телемарафону.

"Він (повторний наступ на Київ, – Ред.) можливий. Для цього необхідно створити такі сили. На це знадобиться певний проміжок часу. Щоб створити відповідні сили, і ми це відчули, необхідно 2-3 місяці", — зазначив Наєв.

Він також висловив думку, що Білорусь може розпочати війну в Україні лише тоді, коли отримає відповідну команду від Росії.

"Якщо будуть зміни обстановки у противника, ми змінимо відповідно і свій склад сил", — запевнив Наєв.

Нагадаємо, що на думку російського політтехнолога Станіслава Бєлковського, війна в гарячій фазі на українських фронтах закінчиться у разі вичерпання ресурсів на її продовження. Це, на його думку, навесні наступного 2023 року. При цьому він підкреслює, що звані терміни дуже умовні, оскільки ситуація змінюється щодня.